Τιμωρεί τους πολίτες ο Δήμος;

Ξαφνικός… θάνατος χθες για το χωμάτινο πάρκινγκ απέναντι από την Τράπεζα Χανίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου. Ο -τελευταίος ίσως- ελεύθερος χώρος στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, είχε είσοδο από την οδό Βενιζέλου και στην έξοδό του συνδεόταν με το δημοτικό πάρκινγκ της «Ρεγγίνας», απ’ όπου και έβγαιναν τα αυτοκίνητα.

Χθες το απόγευμα, τοποθετήθηκαν στο σημείο που ενώνονται τα δύο πάρκινγκ μπάρες από τον Δήμο Χανίων, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί η έξοδος των οχημάτων. Μοναδική λύση ήταν να… καταφέρουν να κάνουν όπισθεν και να βγουν με τον τρόπο αυτόν πάλι στην οδό Ελ. Βενιζέλου.

«Γιατί το έκαναν αυτό; Τιμωρούν τους πολίτες; Παίζουν με τα νεύρα μας;». Αυτά τα τρία ερωτήματα έθεσε αγανακτισμένος συμπολίτης μας που βρήκε το αμάξι του εγκλωβισμένο χθες το απόγευμα.