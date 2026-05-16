Τιμώντας τον Πολυχρόνη Πολυχρονίδη – Ονοµατοδοσίες και γλυπτά προς τιµήν του

1 από 6

Από γηραιότερους έχουµε ακούσει ιστορίες για τον βουλευτή Πολ. Πολυχρονίδη, ειδικά όσοι καταγόµαστε από την επαρχία Κισσάµου.

Η συγκεκριµένη επαρχία υπήρξε η κύρια δεξαµενή των ψηφοφόρων του και η περιοχή µε τους πιο ένθερµους οπαδούς του.

Έχουν γραφτεί πολλά για τον πολιτικό που καταγόταν από τα Ροδωπού. Εκτός του ότι προσπάθησε να βάλει τα θεµέλια της εθνικής συµφιλίωσης, από τη θέση του υπουργού ∆ικαιοσύνης, σε εποχές που δεν ήταν ευκατανόητη, διακρινόταν για την τιµιότητα αλλά και την εργατικότητα του. Ως βουλευτής προσπαθούσε να εκπροσωπήσει και να εκπληρώσει τα συµφέροντα και τις ανάγκες των Χανίων στη εθνική αντιπροσωπεία µε µεγάλη µαχητικότητα.

Μετά τον θάνατο του ο Χανιώτης πολιτικός τιµήθηκε µε γλυπτά και µε ονοµατοθεσίες σε πλατείες και δρόµους του Νοµού.

Στο χωριό καταγωγής του (Ροδωπού) υπάρχει στη κεντρική πλατεία «και σε χώρο που κατάλληλα διαρρυθµίστηκε»(1α) η προτοµή του ενώ η πλατεία φέρει τιµητικά το όνοµα του.

Ήδη από τη µέρα του θανάτου του η Κοινότητα Ροδωπού αποφάσισε «στο άµεσο µέλλον να στηθεί προτοµή […] στη κεντρική πλατεία του χωριού»(Α). Με τα πρώτα χρήµατα να συγκεντρώνονται για το σκοπό αυτό (Β). Η απόφαση λήφθηκε οµόφωνα και οριστικά στις 8/3/86 όπου και πληροφορούµαστε ότι θα ανοιχτεί λογαριασµός σε υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας για τη δηµιουργία της. Στο ίδιο ψήφισµα διαβάζουµε ότι θα εκδοθεί τεύχος όπως και θα τελεστεί µνηµόσυνο για τον Χανιώτη βουλευτή(Γ).

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ

Σε ανακοίνωση της στον τύπο το 1989 για τα αποκαλυπτήρια του έργου η κοινότητα αναφέρει : «Η Κοινότητα Ροδωπού Κισσάµου έστησε την προτοµή του επίλεκτου τέκνου της Πολυχρόνη Ιωάν. Πολυχρονίδη, υπέροχου αγωνιστή της ∆ηµοκρατίας που ολοκλήρωσε τη ζωή του έµπρακτα και αφιέρωσε στην εξυπηρέτηση του λαού και του έθνους σαν βουλευτής, γενικός διοικητής Κρήτης, υπουργός Εµπορίου, Εµπορικής Ναυτιλίας, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξης»(2α).

Κατόπιν γίνεται λόγος για την µέρα που θα πραγµατοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια (7 Μαΐου 1989) και παρατίθεται το πρόγραµµα της τελετής, η όποια είναι υπό την αιγίδα της Νοµαρχίας.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θέλουν να παρευρεθούν από την πόλη στο γεγονός διαβάζουµε ότι θα δροµολογηθούν λεωφορεία που θα ξεκινήσουν από την οδό Κυδωνίας(2α).

Την επιµνηµόσυνη δέηση θα τελέσει ο Μητροπολίτης Κισσάµου & Σελίνου Ειρηναίος στον Άγιο Αντώνιο Ροδωπού, ο οποίος σε πρόσκληση του καλεί «όλους που τιµούν τη µνήµη του, να παραστούν στις εκδηλώσεις»(1a)

Την ηµέρα εκδήλωσης τα Χανιώτικα Νέα αναφέρουν ότι αναµένεται να παρευρεθεί πλήθος κόσµου ενώ από πλευράς επισήµων εκτός από τον υπουργό Αιγαίου Ευάγγελο Γιαννόπουλο (εκείνες τις µέρες έδωσε το παρόν και σε άλλες εκδηλώσεις του Νοµού) που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, θα είναι ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Μιχάλης Στεφανίδης ο πρόεδρος του Κόµµατος Φιλελευθέρων Νικ. Βενιζέλος, οι Αντων. Ντεντιδάκης (υπουργός Εµπ. Ναυτιλίας), Μαν. Σκουλάκης (αναπλ. Υπουργ. Υγείας), Σήφης Βαλυράκης (υφυπ. ∆ηµ. Τάξης), Σήφης Μιχελογιάννης (βουλευτής Χανίων) και πολλοί άλλοι της αυτοδιοίκησης (3α).

Η προτοµή του Κρητικού πολιτικού είναι «έργο εξαιρετικής τέχνης του Νίκου Περαντινού», ο οποίος σύµφωνα µε την εφηµερίδα έχει βραβευτεί σε πολλούς καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς και µάλιστα θα κατέβει από την Αθήνα για να «βρίσκεται αύριο στα Ροδωπού στα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Πολυχρόνη Πολυχρονίδη που είναι ένα από τα έργα του»(2α).

Στο ίδιο κείµενο πληροφορούµαστε ότι τη δαπάνη για το γλυπτό την ανέλαβαν φίλοι του.

Κύριος οµιλητής ήταν ο Νοµάρχης Χανίων Μανώλης Μπριλλάκης που ανέφερε µεταξύ άλλων ότι: (η προτοµή του) «στήθηκε εδώ στην Κεντρική Πλατεία του Χωριού του, που τόσο πολύ αγάπησε, για να ατενίζει αιώνια τις περίµορφες Ροδωπιανές βουνοκορφές που πάντα κουβαλούσε µέσα του σαν σύµβολο ήθους, υψηλοφροσύνης και ασάλευτης Πίστης»(3β).

Τα φωτογραφικά στιγµιότυπα αποδεικνύουν την έντονη παρουσία του κόσµου. Η πλατεία του χωριού ήταν γεµάτη µε κόσµο που παρακολούθησε την τελετή.

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΤΑ

Τη δεκαετία του 1990 αποφασίστηκε η τοποθέτηση ανδριάντα στο χώρο του Πνευµατικού Κέντρου.

To 2004 έπειτα από πολλές καθυστερήσεις, παλινωδίες και εµπόδια εγκαινιάζεται το Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Για να τιµηθεί η συµβολή τού Κισσαµίτη βουλευτή αποκαλύπτεται στα πλαίσια των εγκαινίων (7 Νοεµβρίου) ο ανδριάντας του που υπάρχει έως σήµερα στον αύλειο χώρο του κτηρίου.

Να επισηµάνουµε ότι η θεµελίωση του κτίσµατος έγινε επί πρωθυπουργίας Κώστα Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 1991.

Κεντρικός οµιλητής των εγκαινίων ήταν ο τέως πρόεδρος της Βουλής Αποστ. Κακλαµάνης «ο οποίος µίλησε για την πολιτική σκέψη το έργο και το ήθος του Πολυχρόνη Πολυχρονίδη»(4α)

Σχετικά µε το έργο ο τότε Νοµάρχης Χανίων Γ. Κατσανεβάκης «σηµείωσε ότι ο γλύπτης Άγγελος Βλάσης κατάφερε πραγµατικά να δώσει το βλέµµα, την κορµοστασιά και όλα εκείνα τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν στο µέλλον για όλες τις γενιές που έρχονται στην Κρήτη και στην Ελλάδα»(4β).

Τα αποκαλυπτήρια τα έκαναν σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της εποχής «ο αδελφός του Χαρίδηµος και ο µητροπολίτης Κισσάµου και Σελίνου Ειρηναίος» ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν οι τότε τοπικοί βουλευτές ( Στ. Νικηφοράκης, Ν. Χριστοδουλάκης, Μ. Σκουλάκης) αλλά και η βουλευτής Άννα ∆ιαµαντοπούλου όπως και ο πρώην πρόεδρος του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων Γιάννης Σαβαλάνος(4γ).

Την προηγουµένη, Σάββατο 6 Νοεµβρίου 2004 τελέστηκε µνηµόσυνο για την επέτειο του θανάτου (1 Νοεµβρίου 1985) του στο κοιµητήριο του Αγ. Λουκά όπου είναι ο οικογενειακός τάφος των Πολυχρονίδιδων(4δ).

Η κεντρική αίθουσα του κτηρίου έχει το όνοµα του παρά κάποιες σκέψεις περί ονοµασίας συνολικά του Κέντρου σε Πολυχρονίδειο (4ε).

ΟΝΟΜΑΤΟ∆ΟΣΙΕΣ

Σε ένα ακόµη οίκηµα που τιµάται είναι η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Κρήτης στην όποια εξίσου συνέβαλε τα µάλα για την ίδρυση της. Η φωτογραφία του υπάρχει στην αίθουσα τελετών – που έχει το όνοµα του- σε περίοπτη θέση.

Εκτός από τη πλατεία των Ροδωπού το όνοµα του δόθηκε σε οδό στο Άνω Κούµ – Καπί όπως και στο πάρκο της Νέας Χώρας (Πευκάκια).

Τα Χανιώτικα Νέα διαχρονικά έχουν αφιερώσει πολλές σελίδες σχετικά µε τη ζωή και τη δράση του Κρητικού υπουργού.

Στον παρόν αφιέρωµα θα ολοκληρώσουµε µε κάποιες γραµµές που γράφτηκαν πριν από 37 χρόνια:

«Στα δηµοσιεύµατα του, πολλά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην εφηµερίδα µας “Χανιώτικα Νέα”, δεν φοβόταν την αλήθεια “και προς τα άνω και προς τα κάτω” όπως επιγραµµατικά έγραφε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και την αλήθεια αυτή, την έχει πάντα ανάγκη ο Λαός µας για ν΄αποκτήσει την ικανότητα να ξεχωρίζει τη λάµψη της αξίας από το φωσφωρικό της σαπίλας»(5α).

*Ο Μιχάλης Σµυρλάκης είναι πτυχιούχος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστηµίου.

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(1α) (2α) σελ. 15 Χανιώτικα Νέα Σάββατο 6 Μαΐου 1989

(1a) Χανιώτικα Νέα Παρασκευή 5 Μαΐου 1989

(3α) Χανιώτικα Νέα Κυριακή 7 Μαΐου 1989

(3β) Χανιώτικα Νέα Τετάρτη 10 Μαΐου 1989

(4α)(4β)(4γ)(4δ)(4ε) Χανιώτικα Νέα ∆ευτέρα 8 Νοεµβρίου 2004

5(α) Χανιώτικα Νέα Σάββατο 6 Μαΐου 1989

(Α) Χανιώτικα Νέα Κυριακή 3 Νοεµβρίου 1985

(Β) Χανιώτικα Νέα Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 1985

(Γ) Χανιώτικα Νέα Μ.Πέµπτη 1 Μαΐου 1986