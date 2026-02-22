Τιμητική εκδήλωση για τον Σήφη Μιχελογιάννη

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» στο πλαίσιο του κύκλου των εκδηλώσεων «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους» οργανώνει εκδήλωση προς τιμήν του Σήφη Μιχελογιάννη, πρ. βουλευτή Χανίων, πρ. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Δυτικοευρωπαική Ένωση και πρ. Πρόεδρο του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φιλων Νικου Καζαντζάκη την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 7.00μμ στην αίθουσα του Συλλόγου.

Θα μιλήσουν οι:

Νίκος Χριστοδουλάκης, πρ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Τάσος Σακελλαρόπουλος, ιστορικός, υπεύθυνος των

Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη