Τιμητική εκδήλωση για τον Παντελή Βούλγαρη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Τιμητική εκδήλωση – αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του αφιερώματος 17:00 με 19.00 θα προβληθεί «Το Τελευταίο Σημείωμα» (8 χρόνια μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων) και στη συνέχεια (19:00-21:00) θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ειδική τιμητική απονομή από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τον Δήμο Χανιων και την Περιφέρεια Κρήτης.

Παράλληλα από τις εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων κυκλοφορεί το βιβλίο «Παντελής Βούλγαρης / Μιας ζωής ταινίες» σε επιμέλεια του Γιάννη Γκροσδάνης.