Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, 2025
Πολιτισμός

Τιμητική εκδήλωση για τον Γιώργο Καλούτση στο Βενιζέλειο Ωδείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Σύνδεσµος ∆ιάδοσης των Καλών Τεχνών στην Κρήτη διοργανώνει τιµητική εκδήλωση για τον καταξιωµένο µουσικό -παιδαγωγό και µαέστρο Γιώργο Καλούτση στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» του Βενιζελείου Ωδείου σήµερα Σάββατο 8 Νοεµβρίου 2025 στις 20:00 µ.µ., ως ελάχιστο φόρο τιµής για την εν γένει προσφορά του στις καλές τέχνες, τη µουσική εκπαίδευση και τη συνεχή δραστηριότητά του ως καθηγητής σε µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλης της Κρήτης για πολλά χρόνια µέχρι και σήµερα και ιδιαίτερα στο Βενιζέλειο Ωδείο για µία 20ετία.

Οµιλητές για το έργο και τη ζωή του Γιώργου Καλούτση θα είναι οι: Γιάννης Μεντζελόπουλος, Νίκος Περάκης και Τώνια Κατζουρού.
Στη µουσική επένδυση της εκδήλωσης συµµετέχουν:
– Πιάνο για τέσσερα χέρια: Αφροδίτη Μητσοτάκη – Νίκος Περάκης.
– Χορωδία Χανίων – Chorus ‘87, διεύθυνση, Γιάννης Μεντζελόπουλος.
– Μικτή Χορωδία του ΒΩΧ Concordia, διεύθυνση ∆έσποινα ∆ρακάκη.
Καλλιτεχνική επιµέλεια: αρχιµουσικός Γιώργος Αραβίδης.
– Τιµητική έκθεση Σχολής Ζωγραφικής ΒΩΧ, διδασκαλία Λαµπρινή Μποβιάτσου.
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

