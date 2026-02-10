Τιμητική Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος

Η Ετήσια Τιμητική Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, που θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.