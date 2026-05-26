Τιμητική Διάκριση για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. Λ Χανίων στον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ) Χανίων ανακοίνωσε  την τιμητική διάκριση που έλαβε η μαθητική εφημερίδα του σχολείου στο πλαίσιο του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας «ΤΟ ΒΗΜΑ των Μαθητών», που διοργάνωσε η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 στην αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπαιδευτικών, μαθητών και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής και δημοσιογραφικής κοινότητας.
Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του σχολείου, η Ευσταθία Τρουλλάκη, Λογοθεραπεύτρια του σχολείου και μέλος της συντονιστικής ομάδας των εκπαιδευτικών που υποστήριξαν τη συντακτική ομάδα των μαθητών.
Οι μαθητές του Λυκείου που συμμετείχαν στη συντακτική ομάδα, θα παραλάβουν ατομικό πάπυρο ως ενθύμιο και αναγνώριση της αξιέπαινης προσπάθειας, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό.
Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας μαθητών και εκπαιδευτικών, αναδεικνύοντας τη δύναμη της έκφρασης, της δημιουργικότητας και της συμπερίληψης μέσα από τη μαθητική δημοσιογραφία.
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Χανίων δηλώνουν ιδιαίτερα περήφανοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σημαντική αναγνώριση, η οποία ενισχύει το όραμα και τη δέσμευση του σχολείου για ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις.
Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν ο Αλί Στέφανος, η Ανδρουλάκη Γεωργία, η Ανδρουλάκη Ειρήνη, η Αρβελάκη Μαρία, ο Βενετάκης Γιώργος, η Γαλανάκη Γεωργία, ο Γεωργακάκης Διονύσης, η Γιαπιντζάκη Νίκη, ο Γουμενάκης Γιάννης, ο Δασκαλάκης Ιάκωβος, ο Ιβάνοφ Ατανάσι, η Καλογεράκη Ιωάννα, η Κατσάνι Πάμελα, ο Κονταράκης Γιώργος, η Κοντού Σοφία, ο Κουτσουρίδης Ιωακείμ, ο Κωνσταντινίδης Αργύρης, ο Μαραγκουδάκης Βαλάντης, ο Μίτκοβ Γιώργος, ο Νάνος Ιάσωνας, η Νευράκη Ευθαλία, ο Παπαδερός Γιάννης, ο Παπαποστόλου Δημήτρης, η Παρδάλη Ελένη,ο Πλούσσος Μανώλης, η Ρουπάκη Μαρία, ο Σαπουνάκης Λευτέρης, η Σκούρτα Άντζελα, η Στρατινάκη Σοφία, ο Στυλιανακάκης Γεράσιμος, ο Τσαούσι Σταμάτης και ο Χατζηδάκης Αντώνης.
Οι συντονίστριες καθηγήτριες: Ασπασία Κατάκη, Ευσταθία Τρουλλάκη, Μαίρη Μπετσάκου»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

