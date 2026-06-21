 Τιμήθηκε η μνήμη των εκτελεσθέντων από τους Ναζί στα Περιβόλια

Στην ιστορική “Πλατεία Εκτελεσθέντων” των Περιβολίων, εκεί όπου η μνήμη παραμένει ζωντανή και το χώμα εξακολουθεί να μαρτυρά τις τραγικές στιγμές της Κατοχής, πραγματοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου η καθιερωμένη επετειακή εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους κατοίκους που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής ως αντίποινα.

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων και πλήθους πολιτών οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη των πεσόντων, διατηρώντας άσβεστη τη συλλογική μνήμη των γεγονότων που σηματοδότησε τον τόπο.

Το πρόγραμμα άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση και συνεχίστηκε με την ανάγνωση των ονομάτων των εκτελεσθέντων, τις καταθέσεις στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Χανίων Τάσο Αλόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε στους 34 εκτελεσθέντες Περιβολιανούς, τονίζοντας:“Ως εκπρόσωπος του Δήμου Χανίων, αλλά πάνω από όλα ως Περιβολιανός, εκφράζω συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς του χωριού μας. Η υποδειγματική συνεργασία σας και η άρτια διεκπεραίωση αυτής της εκδήλωσης αποδεικνύουν ότι το χωριό μας ξέρει να περιφρουρεί την ιστορική του μνήμη. Μέσα από τέτοιες συλλογικές πρωτοβουλίες, η παρακαταθήκη των προγόνων μας παραμένει ζωντανή και μεταλαμπαδεύεται στις επόμενες γενιές… Αιωνία η μνήμη τους”.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο επίτιμος στρατηγός ε.α. Εμμανουήλ Σιγιολτζάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα τραγικά ιστορικά γεγονότα της περιόδου, όπου οι Ναζί εκτέλεσαν 34 Περιβολιανούς, παρουσιάζοντας πολύτιμα στοιχεία και ντοκουμέντα που φωτίζουν μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της τοπικής ιστορίας, όπου μεταξύ άλλων εστίασε τα “νυχτερινά μπλόκα” τονίζοντας: “ Τα Περιβόλια, ήταν από τα πρώτα χωριά που δέχτηκαν αυτή την επιδρομή και πλήρωσαν το τίμημα. Γιατί τα Περιβόλια πολέμησαν. Γιατί στα Περιβόλια είχαν εξαφανιστεί τρεις αλεξιπτωτιστές κατά την περίοδο των επιχειρήσεων. Από πληροφορίες που είχαν δώσει διάφοροι αφελείς, οι Γερμανοί ήταν πολύ καλά πληροφορημένοι στο τι είχε συμβεί. Τους είχε σκοτώσει, ο πατριώτης Αντώνης Σκουμπάκης. Το “μπλόκο” των Περιβολίων, έγινε σαν σήμερα 20 Ιουνίου του 1941, ημέρα Παρασκευή, κατά τα ξημερώματα…”.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία του Παραδοσιακού Συλλόγου “Ετεοκρήτες”, που απέδωσε ριζίτικα τραγούδια, καθώς και των παιδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου, τα οποία παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, προσδίδοντας στην εκδήλωση έναν ξεχωριστό συμβολισμό συνέχειας και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η εκδήλωση την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Περιβολίων Πέτρος Μιχαηλίδης, ολοκληρώθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου παρατέθηκε γεύμα προς τους παρευρισκομένους, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, σεβασμού και ιστορικής μνήμης.