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Τιμήθηκαν οι πρωτοπόροι της βιολογικής γεωργίας στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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» Από τον Συνεταιρισμός  “Γαία”

 

Τους πρωτοπόρους της βιολογικής γεωργίας τίμησε ο συνεταιρισμός “Γαία” το πρωί της Παρασκευής, γιορτάζοντας έτσι τα 30 του χρόνια.

Στην εκδήλωση στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, η συγκίνηση ήταν κάτι παραπάνω από έντονη στους ανθρώπους που δημιούργησαν, στήριξαν και συνεχίζουν το συνεταιρισμό, καθώς δεν υπήρξε μέλος του συνεταιρισμού ή παραγωγός που να πήρε το λόγο και να μην δάκρυσε από τα έντονα συναισθήματα.
Ειδικότερα τιμήθηκαν οι Ε. Μπούρμπος, Β. Πελεκάνος, Σ. Εφεντάκη και Σ. Ρεξάκη, Δ. Βαμβουνάκης , Μ. Κινδελής, Π. Θεοδωράκης, Δ. Λαγουδάκης, ενώ η αδελφή του Νίκου Παγιαυλά παρέλαβε το βραβείο για τον αδελφό της που δεν είναι πια στη ζωή.
Στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της “Γαία” αναφέρθηκε ο Γιώργος Βλοντάκης περιγράφοντας την πρώτη ομάδα των 15 ατόμων που ξεκίνησε το εγχείρημα, την κοινή πορεία με την “Οικολογική Πρωτοβουλία” στην αρχή και τη θέληση της να προχωρήσει στη σύσταση του αστικού συνεταιρισμού που θα λειτουργεί και με στόχο την υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας. Υπογράμμισε πως η προσπάθεια προχώρησε καθώς εκείνη την εποχή είχε εκδηλωθεί έντονη ανησυχία και για τα διατροφικά σκάνδαλα που είχαν προκύψει αλλά και τις συνέπειες από την χρήση φυτοφαρμάκων. Μίλησε για τα σεμινάρια που έγιναν στο ΜΑΙΧ για τη δημιουργία κομπόστ, την συσκευασία βιολογικού χυμού πορτοκαλιού και μια σειρά από άλλες δράσεις από την έναρξη του καταστήματος στο υπόγειο της οδού “Πλάτωνος” .
Στην πορεία του συνεταιρισμού από το 2000 μέχρι σήμερα επικεντρώθηκε η ομιλία της διευθύντρια της “Γαία” κ. Ευαγγελία Μυλωνάκη. Ιδιαίτερη στιγμή η αναφορά της στις δυσκολίες που πέρασε ο συνεταιρισμός μέσα στην οικονομική κρίση, όπου η συγκίνηση της ήταν έντονη καθώς ευχαρίστησε τους εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κράτησαν ζωντανή τη “Γαία”. «Το πρώτο μας μεγάλο στοίχημα ήταν να βγούμε προς τα έξω, να μας γνωρίσει ο κόσμος! Ξεκινήσαμε να συμμετέχουμε σε εκθέσεις και κοιτάζοντας το ευρύ κοινό στα μάτια εξηγήσαμε τι σημαίνει αυθεντικό βιολογικό προϊόν και ο κόσμος ανταποκρίθηκε» είπε, ενώ στην συνέχεια παρέθεσε μια σειρά από πρωτοβουλίες του συνεταιρισμού για το βιολογικό λάδι, τους χυμούς, τις πρώτες εξαγωγές στις αγορές του εξωτερικού, τις στρατηγικές συνεργασίας όπως με την εταιρεία Aspersa κα.
Στάθηκε στο ότι ο συνεταιρισμός εκπλήρωσε τη «βαθιά ανάγκη» των παραγωγών να στηρίξουν το προϊόν τους αλλά και στον ιδεολογικό χαρακτήρα του εγχειρήματος υπέρ τους περιβάλλοντος και της φύσης, «τη σπορά υπέρ της οικολογικής συνείδησης».
«Οι συνθήκες που σήμερα απειλούν τον άνθρωπο και την φύση είναι πιο δύσκολες αλλά υπάρχει και η ελπίδα από εγχειρήματα πολιτών όπως η “Γαία” πριν από 30 χρόνια» τόνισε η κ. Παυλίνα Παραδομενάκη, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της “Γαία”, που πρόσθεσε πως «η ανάπτυξη για το κέρδος των λίγων, η μόλυνση του περιβάλλοντος από τα ορυκτά καύσιμα και τις εξορύξεις, η μόλυνση του αέρα είναι πολύ απειλητικά για τον πλανήτη. Όμως πάντα όπως υπάρχει το σκοτάδι υπάρχει και το φως».
Ο σημερινός πρόεδρος Δημήτρης Λαγουδάκης στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αυτή τη στιγμή έχουμε 2 μαγαζιά με 12 εργαζόμενους και συνεχίζουμε!»
H κ. Σοφία Εφεντάκη σημείωσε πως πήρε το κτήμα από τους γονείς της και αποφάσισε με τον άνδρα της να το αναλάβουν τη δεκαετία του ΄80. «Τότε είχε ξεκινήσει η καλλιέργεια του αβοκάντο από το “Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών”. Στην αρχή ξεκινήσαμε με συμβατική καλλιέργεια και έπειτα γνωριστήκαμε με τον Γιώργο Βλοντάκη που μας βοήθησε πάρα πολύ γιατί τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα γιατί δεν υπήρχε πολύ πληροφόρηση τότε, ούτε βιολογικά σκευάσματα» μας είπε η κ. Εφεντάκη που δεν μετάνιωσε ποτέ για την ενασχόληση της με τη βιολογική γεωργία.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η κ. Σοφία Ρεξάκη μας επεσήμανε πως «ξεκίνησα το 1986 και το μυαλό μου ήταν πάντα να μπω στα βιολογικά, ήταν ένα μεράκι που πάντα το είχα. Παρά τις δυσκολίες άξιζε τον κόπο, δεν το έχω μετανιώσει, ήθελα πάντα τα βιολογικά. Και βέβαια νιώθω ότι το σπίτι μου είναι η “Γαία”»».

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