Τίμησε τη Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

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Με μουσική και τραγούδι γέμισε για άλλη μια χρονιά η αυλή του “Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων” στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής όπως έχει οριστεί η 21η Ιουνίου .

Στο χώρο του Ωδείου εμφανίστηκαν η χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχολές Ρεθύμνου), η χορωδία του Πολυτεχνείου Κρήτης καθως και μουσικά σχήματα του Ωδείου.