Τίμησε τη Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Με μουσική και τραγούδι γέμισε για άλλη μια χρονιά η αυλή του “Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων” στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής όπως έχει οριστεί η 21η Ιουνίου .
Στο χώρο του Ωδείου εμφανίστηκαν η χορωδία του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχολές Ρεθύμνου), η χορωδία του Πολυτεχνείου Κρήτης καθως και μουσικά σχήματα του Ωδείου.
Με μουσική και τραγούδι γέμισε για άλλη μια χρονιά η αυλή του “Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων” στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής όπως έχει οριστεί η 21η Ιουνίου .
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.