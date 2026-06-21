Τίμησαν την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη στα Σφακιά

Τον άνθρωπο και τους επαναστάτες που τόλμησαν “να ονειρευτούν την Κρήτη ελεύθερη” ,τον Γιάννη Δασκαλογιάννη και τους επαναστάτες του τίμησαν τα Σφακιά και οι τοπικοί φορείς το πρωί της Κυριακής στην Ανώπολη.

Στο άγαλμα του επαναστάτη πραγματοποιήθηκε δοξολογία και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

1 από 22

Κεντρική ομιλήτρια η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της ΝΔ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, που έκανε μια εκτενή αναφορά στο χαρακτήρα του Δασκαλογιάννη και στη δράση των επαναστατών. “Η επανάσταση του Δασκαλογιάννη θα χαρακτηριστεί το σημαντικότερο γεγονός της όψιμης τουρκοκρατίας ! Η καταστροφή της επαρχίας Σφακίων, αντί να αναστείλει , χαλύβδωσε τη θέληση των Κρητικών και έφερε νέες επαναστάσεις” επεσήμανε μεταξύ άλλων η κ. Μπακογιάννη.

Κάλεσε τους παριστάμενους να κρατήσουν τα πρόσωπα, τα ονόματα, τα ιδανικά των επαναστατών.

“Η ιστορία του τόπου μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αντίσταση, την ελευθερία , την φιλοπατρία, την αλληλεγγύη. Ως δήμος Σφακίων θεωρούμε χρέος μας να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη” επεσήμανε ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής στάθηκε στο αδάμαστο χαρακτήρα των Επαναστατών και των ανθρώπων των Σφακίων.

Το παρών έδωσαν επίσης η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη που στο χαιρετισμό της έκανε λόγο για μια επέτειο “που δεν ανήκει μόνο στην Κρήτη και στα Σφακιά αλλά σε όλη την Ελλάδα”, ο βουλευτής Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, ο διοικητής της 5ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας κ. Κωστάκης κα.