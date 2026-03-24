Τίμησαν την 25η Μαρτίου οι μαθητές και σπουδαστές των Χανίων (φωτορεπορτάζ)

Με προσκύνημα αντιπροσωπειών της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας των Χανίων, Προσκόπων και Οδηγών, στο Ηρώο Πεσόντων Μαθητών στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο, ξεκίνησαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στα Χανιά.

Στην αρχή, εψάλη Επιμνημόσυνη Δέηση και στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες Μαθητών Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπ/σης, Σπουδαστών Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Προσκόπων και Οδηγών καθώς και Εθνοτοπικών και Παραδοσιακών Συλλόγων.

Στη τελετή, μεταξύ άλλων παραβρέθηκε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα Σέβη Βολουδάκη και Εκπρόσωποι των Αρχών