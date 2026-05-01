menu
17.4 C
Chania
Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΧωρίς κατηγορία
Τοπικά

Τιμή στους αγωνιστές της Πρωτομαγιάς στο Πασακάκι

Ηλίας Κάκανος
0

Με την καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση τιμήθηκε η μνήμη αγωνιστών στο Μνημείο Ειρήνης και Εργαζομένων στο δίχαλο του Πασακακίου στις 11 το πρωί της Πρωτομαγιάς για να συνεχιστεί με ομιλίες, καταθέσεις στεφάνων και να τελειώσει με τον Εθνικό Ύμνο.

Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, σωματείων, συλλόγων και αρκετός κόσμος.

Για την ιστορία κατασκευής του Μνημείου μίλησε στα “Χ.ν.” ο συνταξιούχος δάσκαλος Γιώργος Μανιαδάκης, υπογραμμίζοντας ότι “ η πλάκα του Μνημείου παριστάνει  ένα ανδρόγυνο με ένα μωρό στην αγκαλιά της μάνας και ένα περιστέρι να πετάει πάνω από τα κεφάλια τους. Στο πρόσωπο του άνδρα με τη σκαλίδα στο χέρι, τιμούμε όλους ανεξάρτητα τους εργαζόμενους τίμια και ειρηνικά άνδρες, τους εργάτες, τους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, τους υπαλλήλους, τους καλλιτέχνες, τους πολιτευτές και όλους τους λοιπούς εργαζόμενους. Διαλέξαμε όμως το γεωργό, γιατί όλοι έχουμε και κάποια σχέση με τη μάνα γη και τον ακούραστο εργάτη της, τον γεωργό.

Στο πρόσωπο της μάνας με το μωρό στην αγκαλιά, τιμούμε την κάθε μία τίμια και ειρηνικά εργαζόμενη, τη νοικοκυρά του χωριού, της πόλης, την εργάτρια στο εργοστάσιο, την εργάτρια στο καπνοχωραφο ή στο λιόφυτο, τη δασκάλα, τη νοσοκόμα και την κάθε άλλη εργαζόμενη. Διαλέξαμε όμως την μάνα εργαζόμενη, επειδή όλες σχεδόν οι εργαζόμενες είναι συγχρόνως και μανάδες, μα και επειδή η δουλειά της μάνας είναι και δυσκολότερη και ιερότερη από όλες τις άλλες εργασίες”.

Ο ίδος συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι “ το Μνημείο αυτό φιλοτεχνήθηκε από τον αείμνηστο Κώστα Ντουσάκη, καταξιωμένο καλλιτέχνη καθ΄ υπόδειξη μας και η χύτευση έγινε στον Ναύσταθμο Σούδας δωρεάν”.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum