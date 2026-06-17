Τιμές: Έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία, αλλαγή τακτικής αλυσίδων στην Ισπανία

■ Συνέχιση απραξίας και χαμηλών τιμών στην Ελλάδα

Οι εκτιμήσεις για την νέα σοδειά στην Ισπανία και τις άλλες Μεσογειακές χώρες οι οποίες την περιοδο αυτή δεν είναι καθόλου εύκολες και αξιόπιστες έχουν χρησιμοποιηθεί για εντυπώσεις υπερπαραγωγής και πρόκλησης πτώσης στις τιμές παραγωγού.

Στην Ιταλία η αρκετά ανθεκτική αγορά έξτρα παρθένου ελαιολάδου, φαίνεται ότι βιώνει μια κρίσιμη καμπή η όποια την υποχρεώνει σε υποταγή στις Ισπανικές εξελίξεις.

Η πτώση των τιμών κατά 30%, προκαλεί μεγάλη ανησυχία και θέτει σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα, δηλώνουν οι μεγάλες Αγροτικές Οργανώσεις της χώρας Confagricoltura, Unapol και Assofrantoi και απαιτούν την άμεση εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον Υφυπουργό Patrizio La Pietra,

Οι πραγματικές τιμές των παραγωγών που επεσαν και μεχρι 4,50 €/κ, οι οργανωσεις δηλώνουν ότι είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις επίσημες τιμές και απαιτούν την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέτρων. μείωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και εφαρμογή μηχανισμών αποθήκευσης de minimis.

Ζητούν επίσης αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές και τα μείγματα ελαίων από την ΕΕ και εκτός ΕΕ, και αύξηση της διαφάνειας και την προστασία της ανταγωνιστικότητας

Στην Ισπανία. η πλούσια εμφάνιση της ανθοφορίας στις ελιές κατά τα τέλη Μαΐου φαίνεται ότι αποτέλεσε το βασικό πρόσχημα για αλλαγή τακτικής των μεγάλων αλυσίδων στην κατανάλωση, που οδήγησε σε πτώση της ζήτησης και μείωση των τιμών παραγωγού!

Έτσι. οι πιεστικές ανάγκες των παραγωγών και ο φόβος για περεταίρω πτώση των τιμών φαίνεται ότι υπερίσχυσαν των συστάσεων του Cristobal Gallego Προέδρου των Αγροδιατροφικων Συν/σμων Ανδαλουσιας για ψυχραιμία και αποφυγή πανικού και κάποιοι άρχισαν να πωλούν. Διαπίστωσαν όμως ότι η αύξηση των πωλήσεων οδηγεί σε μείωση τιμών και γιατί την τελευταία εβδομάδα ( Σχ.1) παρατηρούμε μείωση των πωλήσεων η όποια σταμάτησε την πτώση στις ελάχιστες και κάποια αύξηση στις μέγιστες (Πιν.1)



Στην Ελλάδα, όπως ήταν φυσικό η πτώση στην Ισπανία μεταφέρθηκε αυτόματα. Η ζήτηση από Ιταλία έπεσε κατακόρυφα και άρχισε να προβληματίζει σημαντικά τα ελαιοτριβεία τα όποια σε υψηλό ποσοστό της τάξεως του 80% δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν η δεν έχουν τιμές!

Η κατάσταση είναι δραματική. Ωστόσο, οργανώσεις παραγωγών για το Ελαιόλαδο δεν υπάρχουν για να αντιδράσουν και οι Συνεταιρισμοί δεν έχουν κοινές οργανώσεις όπως στην Ιταλία και Ισπανία !

Πάντως , συνοπτικά οι τιμές του έξτρα με βάση τα στοιχεία των ξένων κρατών και τα λίγα και όχι αντιπροσωπευτικα που μας παρέχουν κάποιοι ηρωικοί Συν/σμοι και Εμποροι, διαμορφώνονται ως εξής.

Συνοπτική εικόνα τιμών

Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές του έξτρα κατά χώρες στις 16-6-26 έχουν συνοπτικά όπως στον Πιν.1.

Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα που δόθηκαν στο Δελτίο ΣΕΔΗΚ κυμάνθηκαν στην Κρήτη από 3,90-4,20 €/κ , στην Πελοπόννησο από 3,50€/κ-4,50 €/κ και στα Νησιά στα 3,60€/κ

Στην Ισπανία κυμάνθηκαν από 3,49€/κ – 4,87€/κ ενώ στην Ιταλία κυμάνθηκαν από 5,0€/κ- 8,0€/κ και στην Τυνησία διατηρήθηκαν στα 3,93€/κ.

Αναλυτικότερα οι τιμές φαίνονται στο πλήρες Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 16-06-2026 στο: https://www.sedik.gr/deltio-timon

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)