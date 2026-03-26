Τιμές εκκίνησης… Σαντορίνης για τις παραλίες που δημοπρατεί ο Δήμος Χανίων

Γιώργος Κώνστας
Για “τιμές εκκίνησης” στους διαγωνισμούς για τα ομπρελοκαθίσματα στις παραλίες των Χανίων που “έχουν φτάσει σε επίπεδο Σαντορίνης” έκανε λόγο ο Χ. Λουτσέτης στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης, με αφορμή διαμαρτυρία επαγγελματία για την τιμή εκκίνησης στη Χρυσή Ακτή, σημειώνοντας πως οι υψηλές τιμές εκκίνησης έχουν ως αποτέλεσμα να ενοικιάζεται πάρα πολύ ακριβά το κάθε “σετ”. Για Δήμους που είναι πιο φθηνοί στις τιμές εκκίνησης όπως της Σαντορινής σε σύγκριση με τα Χανιά, αλλά το κάθε “σετ” δίνεται σε τιμές άνω των 50 ευρώ απάντησε ο κ. Τ. Αλόγλου, λέγοντας πως ο Δήμος Χανίων προσφέρει την καλύτερη ναυαγοσωστική κάλυψη στη χώρα, την καλύτερη καθαριότητα και άλλες υπηρεσίες που δεν υπάρχουν σε άλλους Δήμους. Κατέληξε πως στόχος του Δήμου είναι η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Για την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου για συναυλιακές δραστηριότητες ζήτησε το λόγο ο κ. Στέλιος Κουτρουμπάς από το “Σύλλογο Κατοίκων Αγ. Ιωάννη” ζητώντας να τηρηθούν τα ωράρια και όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Στη συνέχεια ο δήμαρχος στην τοποθέτηση του σημείωσε πως ο χώρος παραχωρήθηκε πέρυσι χωρίς κανένα πρόβλημα και ότι μπορεί να φιλοξενήσει συναυλιακές δραστηριοτητες, αφήνοντας στη συνέχεια αιχμές σε βάρος του συλλόγου κατοίκων για τη στάση του.
Το ότι αυθαίρετα η δημοτική αρχή χωρίς να έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα του συμμετοχικού σχεδιασμού για τη χρήση του χώρου και μιλάει για συναυλιακό χώρο έθιξε ο κ. Χ. Λουτσέτης προσθέτοντας πως ” δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα, και προέκυψε ότι θα γίνει συναυλιακός χώρος ; ” Στη δευτερολογία του είπε πως τα Χανια έχουν ανάγκη 300 στρ. πρασίνου σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό και τα 54 στρ. του Μαρκοπούλου δεν επαρκούν και άφησε αιχμές σε βάρος του δημάρχου πως “το τι λέει, τι έρχεται στο Δ.Σ. και το τι ψηφίζουν είναι αναντιστοιχία της δημοτικής αρχής. Αυτή τη στιγμή το πρώην στρατόπεδο είναι αλάνα όχι πάρκο”.
Για “ξεκάθαρη δήλωση της δημοτικής αρχής ότι δεν θέλει το Μαρκόπουλο ως πάρκο. Χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς καμία απόφαση ότι μας λείπει στην πόλη πάνε να το κάνουμε στο Μαρκόπουλο εκτός από πάρκο” μίλησε ο κ. Φ. Μπομπολάκης.
Τις βολές σε βάρος του κ. Κουτρουμπά από το δήμαρχο καυτηρίασε ο κ. Μ. Σχοινάς παρατηρώντας πως όσα θέματα έβαλε ήταν λογικά και θα έπρεπε να γίνουν κατανοητά.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

