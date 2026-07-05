Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ξενοδοχοϋπαλλήλων στα Χανιά

Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, με τη δράση των επιτήδειων να εστιάζει το τελευταίο διάστημα στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Το τελευταίο κρούσμα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή στα Χανιά, όταν άγνωστος προσποιούμενος λογιστή ξενοδοχείου, απέσπασε από εργαζόμενο τα στοιχεία της κάρτας του με αποτέλεσμα να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Τράπεζα και η Αστυνομία, ενώ από όλες τις μεριές συστήνεται τεράστια προσοχή στους πολίτες. Δεν δίνουμε ποτέ πληροφορίες για λογαριασμούς , κάρτες και κωδικούς μας σε κανέναν! Δεν πρόκειται ποτέ κανείς να μας τα ζητήσει, ιδιαίτερα τηλεφωνικά. Επικοινωνούμε άμεσα με την τράπεζά μας σε περίπτωση που αντιληφθούμε κάτι ύποπτο.