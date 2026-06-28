menu
29 C
Chania
Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Τηγάνια: Η εξωτική παραλία της Χαλκιδικής με το πιο παράξενο όνομα (video)

Θεόφιλος Μπάμπουλης
Θεόφιλος Μπάμπουλης
0

Αν ακούσεις κάποιον να λέει ότι πήγε στα Τηγάνια, το πρώτο πράγμα που πιθανότατα θα σκεφτείς είναι… τα τηγάνια της κουζίνας! Κι όμως, πίσω από αυτό το ασυνήθιστο όνομα κρύβεται μία από τις πιο εξωτικές παραλίες της Χαλκιδικής, ένας μικρός παράδεισος με τιρκουάζ νερά και άγρια φυσική ομορφιά που θυμίζει τροπικό νησί.

Πού βρίσκονται τα Τηγάνια;

Η παραλία Τηγάνια βρίσκεται στη νότια Σιθωνία Χαλκιδικής, κοντά στη Συκιά. Αν και δεν είναι τόσο γνωστή όσο η Καβουρότρυπες ή το Πόρτο Κουφό, όσοι την επισκέπτονται συμφωνούν ότι αποτελεί ένα από τα κρυμμένα διαμάντια της περιοχής.

Η πρόσβαση απαιτεί λίγη προσοχή, ιδιαίτερα στα τελευταία μέτρα του δρόμου, όμως η εικόνα που θα αντικρίσετε μόλις φτάσετε αποζημιώνει κάθε προσπάθεια.

Γιατί λέγεται «Τηγάνια»;

Το όνομα της παραλίας προκαλεί πάντα απορίες. Η πιο διαδεδομένη εκδοχή είναι ότι οι μικροί, σχεδόν κυκλικοί κολπίσκοι που σχηματίζονται ανάμεσα στους βράχους θυμίζουν μεγάλα τηγάνια όταν τους βλέπει κανείς από ψηλά.

Είναι ένα από εκείνα τα ελληνικά τοπωνύμια που τραβούν αμέσως την προσοχή και κάνουν την παραλία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Δείτε εδώ το βίντεο:

Μια πραγματικά εξωτική παραλία

Τα Τηγάνια ξεχωρίζουν για τα απίστευτα γαλαζοπράσινα νερά, τη λευκή άμμο και τους βραχώδεις σχηματισμούς που δημιουργούν μικρούς φυσικούς κόλπους. Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, τα νερά αποκτούν χρώματα που δύσκολα πιστεύεις ότι βρίσκονται στην Ελλάδα.

Είναι ιδανικός προορισμός για κολύμπι σε πεντακάθαρα νερά, βουτιές και εξερεύνηση των βράχων, drone λήψεις και εντυπωσιακές φωτογραφίες, χαλάρωση μακριά από τα πολυσύχναστα οργανωμένα beach bars.

Τι να γνωρίζετε πριν την επίσκεψη

Η παραλία δεν διαθέτει πάντα οργανωμένες υπηρεσίες, επομένως καλό είναι να έχετε μαζί σας νερό, σνακ, ομπρέλα και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την ημέρα.

Επίσης, επειδή ο δρόμος προς την παραλία έχει χωμάτινα σημεία, οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα και προσοχή.

Αξίζει να την επισκεφθείτε;

Αν αναζητάτε μία διαφορετική εμπειρία στη Χαλκιδική, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Τα Τηγάνια συνδυάζουν άγρια φυσική ομορφιά, εξωτικά νερά και ένα όνομα που δύσκολα ξεχνά κανείς. Είναι ένας προορισμός που αποδεικνύει πως η Ελλάδα εξακολουθεί να κρύβει μικρούς παραδείσους, ακόμη και σε μέρη που δεν γνωρίζουν όλοι.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum