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Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2026
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Τι ξέχασε ο Τσίπρας για τη Βάση της Σούδας;

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
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«Να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει λευκή επιταγή στις ΗΠΑ στην εξωτερική πολιτική», ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Politico.

Άσκησε συγκεκριμένα κριτική στον πρωθυπουργό ότι έχει δώσει στις Η.Π.Α. πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα -συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη- αντί να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων. Εύλογα, εδώ στα Χανιά, η παραπάνω παρατήρηση του πρώην πρωθυπουργού έρχεται να μας… τσιγκλήσει. Μάλλον ξεχνά ο κ. Τσίπρας τα πεπραγμένα της δικής του κυβέρνησης σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας για τη Βάση της Σούδας.

Κι αν τα ξεχνά, μπορεί να διαβάσει τη δήλωση που είχε κάνει ο Πάνος Καμμένος, μέλος του τότε κυβερνητικού συνασπισμού: «Το 2015 ουσιαστικά η Ελλάδα αποφάσισε, μετά την πίεση της Γερμανίας, της Μέρκελ και του Σόιμπλε, να αλλάξει γεωπολιτικά και να κάνει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα την μετέτρεπε ουσιαστικά στον κύριο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μεσόγειο. Αυτό επετεύχθη στις 25 Ιουνίου του 2015». Μιλώντας και για λεπτομέρειες, ο κ. Καμμένος είχε πει επίσης πως ως υπουργός Άμυνας τηλεφώνησε στον τότε υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ και την υφυπουργό Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ και τους είπε «εγώ ως υπουργός Άμυνας εξασφαλίζω αμυντική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την επέκταση της Σούδας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τη στρατιωτική βάση στο Στεφανοβίκειο για τα ελικόπτερα του ΝΑΤΟ, τα UAV (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) του ΝΑΤΟ στη Λάρισα και η Ελλάδα θα μετετρέπετο σε κύριο εταίρο των ΗΠΑ στη θέση της Τουρκίας στη Μεσόγειο».

Καλή και απαραίτητη λοιπόν η κριτική, αλλά εξίσου χρήσιμη και η… αυτοκριτική.

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