Τι θα πουλάει όταν ανοίξει η Δημοτική Αγορά; – Ημερίδα στα Χανιά

Αγορά αποκλειστικά τροφίμων και εστίασης, με ποσόστωση ως προς το είδος των καταστημάτων, χωρίς, πάντως, να υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς την προέλευση των προσφερόμενων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, προβλέπει το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για τη νέα Δημοτική Αγορά.

Στο μεταξύ, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τρεις μελέτες που αφορούν την επόμενη ημέρα της Δημοτικής Αγοράς.

Τα παραπάνω επισημάνθηκαν, μεταξύ άλλων, σε ημερίδα με θέμα «Δημοτική Αγορά και Μέλλον», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς, το απόγευμα του Σαββάτου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς Παναγιώτης Κλειδαράς έθεσε το θέμα του τρόπου με τον οποίο θα «παντρευτεί» η κρητική διατροφή με τα καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς, το ζήτημα των αδειών λειτουργίας και της εναρμόνισης του των καταστημάτων με όσα ζητάει ο ΕΦΕΤ και το Υγειονομικό αλλά και πως θα γίνει η αξιοποίηση του χώρου των καταστημάτων με τρόπο λειτουργικό αλλά και συμβατό με το κτήριο.

Τόνισε δε ότι από τους παλιούς καταστηματάρχες που έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στη Δημοτική Αγορά το 95% θα επιστρέψει. «Η Δημοτική Αγορά θα έχει έναν κανονισμό λειτουργίας που θα περιστρέφεται γύρω από την κρητική διατροφή και παραγωγή και γενικά την ελληνική παραγωγή προϊόντων. Θα υπάρχει μόνο τρόφιμο και εστίαση -όχι λαϊκή τέχνη- και με αυτό τον τρόπο θα διαφημιστεί η κρητική παραγωγή μέσω της αγοράς», πρόσθεσε ο κ. Κλειδαράς και διευκρίνισε ότι ως προς τον εσωτερικό κανονισμό απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το σχέδιο καθώς οι καταστηματάρχες έχουν συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή για το πλαίσιο.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Αλόγλου διευκρίνισε ότι στη νέα της μορφή η Δημοτική Αγορά θα διαθέτει 63 συνολικά καταστήματα, εκ των οποίων 2 θα διαμορφωθούν ως τουαλέτες και βοηθητικοί χώροι, 1 θα λειτουργήσει ως γραφείο διαχείρισης της Δημοτικής Αγοράς και 2 θα παραμείνουν στον Δήμο Χανίων. Επίσης, επεσήμανε ότι 19, κενά, καταστήματα, θα διατεθούν μέσω ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ υπογράμμισε ότι ήδη έχει εκφραστεί έντονο ενδιαφέρον γι΄ αυτά από επιχειρηματίες.

Ως προς τις μελέτες που «τρέχουν» τόνισε ότι η πρώτη αφορά τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς και ήδη μετά από διαβούλευσης με τον Σύλλογο Καταστηματαρχών, έχουν ενσωματωθεί παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει διαβούλευση με άλλους φορείς όπως ο Εμπορικός Σύλλογος κ.ά.

Η δεύτερη μελέτη, όπως εξήγησε σχετίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές και θα αποτελέσει έναν τεχνικό οδηγό που θα ορίζει παραμέτρους ως προς την εμφάνιση, την προβολή κ.λπ. των καταστημάτων και των προϊόντων και Δημοτικής Αγοράς.

Τέλος, μία ακόμα μελέτη σχετίζεται με τον προσδιορισμό των μισθωμάτων.

Ο κ. Αλόγλου υπογράμμισε ακόμα ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και θα δοθούν στη δημοσιότητα και θα ακολουθήσει ο ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός.

Επεσήμανε ακόμα ότι στο πλαίσιο των προδιαγραφών που μελετώνται θα εφαρμοστεί και ποσόστωση στο είδος των καταστημάτων ώστε, όπως είπε, να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία τους, χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες γύρα από αυτό το θέμα.

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης αφού υποστήριξε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου αφορούν τα επόμενα 150 χρόνια, έκανε αναφορά στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, ενώ θέλησε να υποβαθμίσει τις διαμαρτυρίες που έχουν εκφραστεί για τις μεγάλες καθυστερήσεις εκτέλεσης του έργου, λέγοντας πως παρότι «εύλογες» δεν πρέπει να στέκεται κανείς σε αυτές αφού πρόκειται για «ένα έργο για τις επόμενες γενιές».

Ως προς τη φυσιογνωμία της νέας Δημοτικής Αγοράς τόνισε ότι θα είναι συμβατή με τον ιστορικό της χαρακτήρα ως αγορά τροφίμων και χωρίς τουριστικά προϊόντα. Τόνισε δε ότι αυτό δεν επιβάλει μόνο η ιστορία του κτηρίου αλλά και η εκτίμηση ότι μελλοντικά το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής θα είναι η διατροφή και τα προϊόντα του πρωτογενή τομέα. Ευχαρίστησε δε τον Σύλλογο Καταστηματαρχών για τη συνεργασία και τη συμφωνία που επήλθε ως προς τον αποκλειστικό χαρακτήρα της Αγοράς ως αγορά τροφίμων αλλά και για το γεγονός ότι πλέον σε κάθε κατάστημα θα αντιστοιχεί ένα ΑΦΜ.

Ο κ. Σημανδηράκης διευκρίνισε πάντως ότι κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του έργου είναι αναμενόμενο να χρειαστεί ένα μεταβατικό διάστημα και να ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις, ενώ καταλήγοντας εγγυήθηκε εκ μέρους του Δήμου «τη μέγιστη δυνατή, διαφάνεια και αξιοκρατία και δημοσιότητα στις διαδικασίες μίσθωσης των κενών καταστημάτων».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη μίλησε για ένα τοπόσημο και ένα εμβληματικό έργο, που λειτουργούσε ως χώρος συνάντησης για όλους τους Χανιώτες: «Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό και να αποκτήσει ξανά τη ζωντάνια και τον χαρακτήρα που είχε πριν. Είναι δηλαδή σημαντικό να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της ως ένας χώρος εκτίθενται τοπικά προϊόντα και θα φαίνεται τι παράγεται στον τόπο μας».

Ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης μίλησε για ένα εμβληματικό έργο, ωστόσο, αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των εργασιών: «Έχει προκύψει μια καθυστέρηση που δημιουργεί στους καταστηματάρχες ένα επιπλέον πρόβλημα, εκτιμώ όμως ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μπορούμε να ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα η Αγορά θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί σε λειτουργία».