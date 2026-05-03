Τι σημαίνει η αύξηση του επιπέδου τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
H απειλή για τρομοκρατική επίθεση στην Βρετανία αυξήθηκε, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και γι’ αυτό την Πέμπτη ανέβασε το επίπεδο από την κατηγορία «Σημαντική» στην κατηγορία «Σοβαρή» (Severe).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εκτιμά πως μια τρομοκρατική επίθεση στη χώρα είναι πλέον πολύ πιθανή. Η απόφαση ελήφθη μετά την πρόσφατη επίθεση στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν του βόρειου Λονδίνου όπου ένας άντρας 45 ετών φωνάζοντας «Αλλάχ ‘Ακμπαρ» επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο εβραίους 76 και 34 ετών.

Πρέπει να σημειωθεί πως η αύξηση της απειλής για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο αυτού του περιστατικού, αλλά απορρέει από έναν συνδυασμό παραγόντων. Εκτός των άλλων βασίστηκε σε πληροφορίες για την δραστηριότητα εξτρεμιστικών ομάδων, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Σημαντικό ρόλο για την λήψη της απόφασης έπαιξε και η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια η οποία εκ των πραγμάτων επηρεάζει και την εγχώρια ασφάλεια.

Υπεύθυνο για τον καθορισμό του επιπέδου απειλής για τρομοκρατική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το «Κοινό Κέντρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας (JTAC). Την αξιολόγηση του την κάνει σε στενή συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 ενώ στις αποφάσεις του λαμβάνει υπόψη του και πληροφορίες που έρχονται από μυστικές και αστυνομικές υπηρεσίες, του εξωτερικού. Τα επίπεδα απειλής δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Τι σημαίνει για την καθημερινότητα των πολιτών

Η μετάβαση στο επίπεδο «Σοβαρή» σημαίνει ότι μια επίθεση είναι πιο πιθανή από πριν αλλά όχι βέβαιη. Για τους πολίτες, αυτό μεταφράζεται σε: Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία σε κεντρικά σημεία, μέσα μεταφοράς και δημόσιες εκδηλώσεις. Αυστηρότερους ελέγχους σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και μεγάλους χώρους συνάθροισης. Οι αρχές έχουν ήδη ζητήσει αυξημένη επαγρύπνηση από το κοινό ενώ προειδοποιούν και για πιθανές καθυστερήσεις σε μετακινήσεις ή εισόδους της χώρας όπου απαιτούνται έλεγχοι ασφάλειας.

Αν και οι αρχές τονίζουν πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, τους παροτρύνουν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους κανονικά, αλλά να παραμείνουν πιο προσεκτικοί.

Οι βαθμίδες τρομοκρατικής απειλής

Το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί ένα σύστημα πέντε επιπέδων – βαθμίδων για την αξιολόγηση του κινδύνου μια τρομοκρατικής επίθεσης.

1η Χαμηλή (Low): Μια τρομοκρατική επίθεση θεωρείται πολύ απίθανη.

2η Μέτρια (Moderate): Υπάρχει πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά δεν θεωρείται ισχυρή.

3η Σημαντική (Substantial): Μια τρομοκρατική επίθεση είναι πιθανή.

4η Σοβαρή (Severe):Μια τρομοκρατική επίθεση είναι πολύ πιθανή.

5η Κρίσιμη ( Critical): Αναμένεται τρομοκρατική επίθεση στο άμεσο μέλλον ή υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για επικείμενο χτύπημα.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

