Τι πρέπει να ξέρουν οι αγρότες για τις µυκόρριζες

» Είναι τα εµπορικά σκευάσµατα µυκόρριζας αποτελεσµατικά και ασφαλή για τις καλλιέργειες;

Πολύ συχνά οι γεωπόνοι και οι ερευνητές που έρχονται σε επαφή µε παραγωγούς δέχονται ερωτήµατα σχετικά µε τη χρήση σκευασµάτων µυκορριζικών µυκήτων και άλλων ζωντανών µικροοργανισµών και κατά πόσο αυτά είναι επωφελή για τις καλλιέργειες. Ο προβληµατισµός αυτός συχνά συνοδεύεται από θετική προδιάθεση απέναντι σε τέτοιες «φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές», η οποία ενισχύεται και από τις στρατηγικές µάρκετινγκ των εταιρειών που τα παράγουν και τα διαθέτουν στην αγορά.

Οι παραγωγοί που θέτουν τέτοια ερωτήµατα είναι συνήθως ανοιχτοί σε καινοτόµες προσεγγίσεις. Ωστόσο, η ενηµέρωσή τους συχνά περιορίζεται σε αναζητήσεις στο διαδίκτυο, όπου ο µεγάλος όγκος πληροφοριών καθιστά δύσκολη την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων από κάποιον που δεν έχει εξειδικευµένες γνώσεις.

Η ταχεία ανάπτυξη της βιοµηχανίας βιοδιεγερτών, οι πρακτικές εµπορικής προώθησης αλλά και η απουσία ισχυρού ρυθµιστικού πλαισίου – αντίστοιχου µε αυτό που ισχύει για τα αγροχηµικά – δηµιουργούν συχνά την εντύπωση ότι τα προϊόντα αυτά είναι αποτελεσµατικά και σε κάθε περίπτωση ασφαλή. Από οικολογική όµως σκοπιά, η εισαγωγή ενός ξένου οργανισµού σε ένα οικοσύστηµα συνοδεύεται πάντα από σηµαντική αβεβαιότητα ως προς τα αποτελέσµατα.

Έτσι, στο ερώτηµα που τίθεται συχνά από τους παραγωγούς, η αναµενόµενη απάντηση είναι ότι τα σκευάσµατα µυκορριζών είναι χρήσιµα ή, στην χειρότερη περίπτωση, ότι «κακό δεν κάνουν». Είναι όµως πράγµατι έτσι;

Τι είναι οι µυκόρριζες

Οι µυκόρριζες είναι µύκητες που σχηµατίζουν συµβιωτικές σχέσεις µε τις ρίζες των φυτών. Στη σχέση αυτή το φυτό παρέχει στον µύκητα προϊόντα της φωτοσύνθεσης, κυρίως σάκχαρα και λιπίδια, ενώ ο µύκητας τροφοδοτεί το φυτό µε νερό και θρεπτικά στοιχεία που προσλαµβάνει από το έδαφος. Με αυτή την έννοια λειτουργούν ως προέκταση του ριζικού συστήµατος.

Τα περισσότερα φυτικά είδη µπορούν να σχηµατίσουν µυκορριζικές σχέσεις, αν και ορισµένες οικογένειες φυτών, όπως οι Brassicaceae και Chenopodiaceae, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι µυκορριζών. Ο πιο συνηθισµένος είναι ο δενδροειδής τύπος (arbuscular), που εµφανίζεται στο 65–70% των φυτικών ειδών, συµπεριλαµβανοµένων πολλών καλλιεργούµενων φυτών όπως τα δηµητριακά, τα ψυχανθή και η ελιά.

Μια βασική διάκριση είναι αυτή µεταξύ εκτοµυκόρριζων και ενδοµυκόρριζων µυκήτων. Στην πρώτη περίπτωση οι υφές των µυκήτων δεν διεισδύουν στα κύτταρα της ρίζας, ενώ στη δεύτερη διεισδύουν στο κυτταρικό τοίχωµα δηµιουργώντας εξειδικευµένες δοµές ανταλλαγής θρεπτικών στοιχείων.

Τα οφέλη των µυκορριζών

Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη των µυκορριζών για τα φυτά είναι η βελτίωση της πρόσληψης φωσφόρου. Μελέτες δείχνουν ότι η πρόσληψη φωσφόρου σε µυκορριζικές ρίζες µπορεί να είναι τρεις έως πέντε φορές υψηλότερη σε σχέση µε ρίζες χωρίς µυκόρριζες.

Αυτό συµβαίνει επειδή το δίκτυο υφών των µυκήτων επιτρέπει στο φυτό να εξερευνήσει µεγαλύτερο όγκο εδάφους. Επιπλέον, οι µυκορριζικοί µύκητες µπορούν να αυξήσουν τη διαθεσιµότητα φωσφόρου που βρίσκεται δεσµευµένος στο έδαφος.

Οι µυκόρριζες συµβάλλουν επίσης στην καλύτερη πρόσληψη νερού, καθώς οι υφές τους µπορούν να εισχωρούν σε πολύ µικρούς πόρους του εδάφους. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιόδους ξηρασίας.

Παράλληλα, φαίνεται ότι ενισχύουν την άµυνα των φυτών απέναντι σε παθογόνα εδάφους. Σε ορισµένες περιπτώσεις καταλαµβάνουν τις θέσεις εισόδου στις ρίζες, ενώ σε άλλες ενεργοποιούν µηχανισµούς άµυνας του φυτού. Ο συνδυασµός αυτών των επιδράσεων µπορεί να οδηγήσει σε υγιέστερες καλλιέργειες και καλύτερες αποδόσεις.

Οι προβληµατισµοί

Παρότι οι µυκόρριζες είναι γενικά ωφέλιµες, η σχέση τους µε τα φυτά δεν είναι πάντα ευεργετική.

Σε συνθήκες όπου το φυτό δεν αντιµετωπίζει έλλειψη θρεπτικών στοιχείων ή νερού, ο µύκητας µπορεί να συνεχίσει να λαµβάνει προϊόντα φωτοσύνθεσης από το φυτό χωρίς να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις η σχέση µπορεί να γίνει ουδέτερη ή ακόµη και επιβαρυντική για το φυτό. Στην πράξη, όµως, οι αγρότες δύσκολα µπορούν να αξιολογήσουν τέτοιες επιπτώσεις στην τελική παραγωγή.

Ένας δεύτερος προβληµατισµός αφορά την εισαγωγή ξένων στελεχών µυκορριζικών µυκήτων στο έδαφος. Οι µικροοργανισµοί αυτοί αποτελούν µέρος πολύπλοκων οικολογικών δικτύων. Όταν εισάγονται νέα στελέχη, υπάρχει πάντα η πιθανότητα είτε να µην εγκατασταθούν είτε να ανταγωνιστούν και να εκτοπίσουν ήδη υπάρχοντες µικροοργανισµούς. Σε αγροτικά οικοσυστήµατα όπου οι ισορροπίες είναι ήδη εύθραυστες, οι συνέπειες µιας τέτοιας αλλαγής δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.

Πώς µπορούν οι παραγωγοί να ενισχύσουν τις φυσικές

µυκόρριζες

Υπάρχουν πρακτικές που µπορούν να βοηθήσουν τη φυσική ανάπτυξη των µυκορριζικών µυκήτων στο έδαφος.

∆ιατήρηση φυτικής ποικιλότητας.

Η παρουσία διαφορετικών φυτικών ειδών στον αγρό ευνοεί την ανάπτυξη ποικιλίας µυκορριζικών µυκήτων. Πολλά ψυχανθή και αγρωστώδη φυτά αποτελούν εξαιρετικούς ξενιστές για τις µυκόρριζες. Η ποικιλία φυτών σηµαίνει και ποικιλία εκκρίσεων ρίζας που υποστηρίζουν διαφορετικά είδη µυκήτων.

Μείωση της έντονης κατεργασίας του εδάφους.

Το όργωµα µπορεί να καταστρέψει το µυκήλιο των µυκήτων και να διαταράξει τις µικροβιακές κοινότητες του εδάφους. Η περιορισµένη κατεργασία του εδάφους βοηθά στη διατήρηση των βιολογικών διεργασιών.

Προσεκτική χρήση αγροχηµικών.

Ορισµένα µυκητοκτόνα µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους µυκορριζικούς µύκητες. Παράλληλα, η υπερβολική χρήση εύκολα διαλυτών λιπασµάτων µπορεί να µειώσει τη σηµασία της συµβίωσης για το φυτό και να µεταβάλει τις µικροβιακές κοινότητες του εδάφους.

Πρέπει να χρησιµοποιούνται µυκορριζικά εµβόλια;

Η χρήση εµπορικών µυκορριζικών εµβολίων δεν είναι απαραίτητα λανθασµένη, αλλά τα αποτελέσµατά της δεν είναι πάντα προβλέψιµα. Ένας µύκητας που έχει αποµονωθεί από ένα εντελώς διαφορετικό οικοσύστηµα µπορεί να δυσκολευτεί να εγκατασταθεί σε ένα νέο περιβάλλον.

Ακόµη και όταν εγκατασταθεί, δεν είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει τα ίδια οφέλη που παρουσιάζονται στις πειραµατικές µελέτες. Η αποτελεσµατικότητα τέτοιων εµβολίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το συγκεκριµένο χωράφι, την καλλιέργεια, το έδαφος και τις κλιµατικές συνθήκες. Με άλλα λόγια, η δράση τους είναι έντονα «εξαρτώµενη από το πλαίσιο».

Για τον λόγο αυτό, πριν από την εκτεταµένη χρήση ενός τέτοιου προϊόντος θα ήταν σκόπιµο να προηγείται δοκιµή σε µικρό τµήµα του αγρού. Ακόµη όµως και τέτοιες δοκιµές είναι δύσκολο να σχεδιαστούν και να αξιολογηθούν σωστά χωρίς επιστηµονική υποστήριξη.

Συµπέρασµα

Στο αρχικό ερώτηµα αν τα εµπορικά σκευάσµατα µυκόρριζας είναι αποτελεσµατικά και ασφαλή για τις καλλιέργειες, η πιο ειλικρινής απάντηση είναι ότι η επιστηµονική κοινότητα εξακολουθεί να το διερευνά. Σε ορισµένες περιπτώσεις φαίνεται να προσφέρουν οφέλη, σε άλλες όµως µπορεί να είναι αναποτελεσµατικά ή απλώς να αυξάνουν το κόστος παραγωγής χωρίς σαφή όφελος.

Η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων µεταξύ φυτών, µικροοργανισµών και εδάφους βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. Μέχρι να υπάρξουν πιο σαφή δεδοµένα, η πιο ασφαλής στρατηγική για τους παραγωγούς είναι η διατήρηση υγιών εδαφικών οικοσυστηµάτων και η προσεκτική αξιολόγηση κάθε νέας πρακτικής.

*Ο ∆ρ Νεκτάριος Καβρουλάκης είναι ∆ιευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α)

ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου