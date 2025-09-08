Τι ώρα θα γίνουν οι αγιασμοί στα σχολεία του Δήμου Πλατανιά

Από το Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται το πρόγραμμα Αγιασμού των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

• ΩΡΑ 08:30 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Πλατανιά

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Πλατανιά

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Γερανίου

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Μάλεμε

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο Πλατανιά

• ΩΡΑ 11:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Γερανίου (στο Μόδι)

• ΩΡΑ 19:00 μ.μ. Αγιασμός του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά, στα εργαστήρια του στο Ταυρωνίτη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Ταυρωνίτη

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό – Νηπιαγωγείο Βουκολιών

• ΩΡΑ 9:30 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Ταυρωνίτη

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Βουκολιών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

• ΩΡΑ 09:00 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Κολυμβαρίου

• ΩΡΑ 9:45 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό Κολυμβαρίου

• ΩΡΑ 10:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Κολυμβαρίου

• ΩΡΑ 12:00 π.μ. Αγιασμός στο Νηπιαγωγείο Σπηλιάς

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

• ΩΡΑ 08:45 π.μ. Αγιασμός στο Γυμνάσιο -Λύκειο Αλικιανού

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Αλικιανού

• ΩΡΑ 09:30 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Σκινέ-Φουρνέ

• ΩΡΑ 10:00 π.μ. Αγιασμός στο Δημοτικό -Νηπιαγωγείο Βατολάκου

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα παραστεί στους Αγιασμούς των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Μουσούρων.