Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον σεισμό στην Ιεράπετρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Φυσιολογικό φαινόμενο με αναμενόμενη μετασεισμική δραστηριότητα χαρακτηρίζει τον σεισμό που σημειώθηκε στην Ιεράπετρα ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να αποφύγουν τον πανικό.

Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την Κρήτη, κάτι που – όπως τονίζει – είναι απολύτως αναμενόμενο, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε καταγραφεί έντονη μικροσεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Ο ίδιος εκτιμά ότι, λόγω του μικρού εστιακού βάθους, θα ακολουθήσουν αρκετοί μικρότεροι μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες, σημειώνοντας ωστόσο ότι «κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα υπάρξει μεγαλύτερος σεισμός», με την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθηθεί η εξέλιξη του φαινομένου τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, συνιστά προσοχή κυρίως στο εσωτερικό των κατοικιών, όπου – όπως αναφέρει – εντοπίζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος από βαριά αντικείμενα, ενώ καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν σε ελέγχους από μηχανικούς σε παλαιά κτίρια που εμφανίζουν φθορές.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη συμπεριφορά των πολιτών, ζητώντας να αποφευχθεί η διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως ενόψει της τουριστικής περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι οι σεισμοί αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο για την Ελλάδα.

Παράλληλα, προτείνει να αποφεύγονται για λίγες ημέρες τα θαλάσσια μπάνια, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μικρά θαλάσσια σεισμικά κύματα μπορεί να είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για παιδιά.

Ο κ. Τσελέντης υπενθυμίζει ότι η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά τη δόνηση των 6,6 Ρίχτερ το 2020 νοτίως της Ιεράπετρας, η οποία συνοδεύτηκε από μικρό τσουνάμι χωρίς όμως σοβαρές ζημιές.

Τέλος, σημειώνει ότι η σεισμικότητα της Κρήτης συνδέεται με τη σύγκρουση της αφρικανικής και της ευρασιατικής πλάκας, μια γεωλογική διαδικασία που εξελίσσεται διαρκώς και εξηγεί την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τσελέντη:

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

