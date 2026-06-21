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Τι λέει ο αδελφός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ομολόγησε ο 43χρονος άνδρας από τα Σκόπια ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε μπει στο στόχαστρο της Αστυνομίας ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε εννέα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της σε χωράφι όπου ο 43χρονος την είχε θάψει.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο συγκεκριμένος άνδρας ο οποίος είχε κληθεί για κατάθεση τρεις φορές, μόλις αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των Αρχών κλείνει γύρω του, εξαφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής και μετά από έρευνες εντοπίστηκε και συνελήφθη για καλλιέργεια 13 δενδρυλλίων κάνναβης σε χωράφι το οποίο διατηρούσε. Χθες, οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα όπου έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, Σάββατο, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων και του Ανθρωποκτονιών τον ανέκριναν μέχρι και τις πρωϊνές ώρες οπότε και ομολόγησε, δεδομένου ότι μέχρι εκείνη την ώρα κρατούσε αρνητική στάση και δεν αποδεχόταν διάπραξη εγκλήματος.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αδερφός της 45χρονης αγνοούμενης που εντοπίστηκε νεκρή, «είμαι συντετριμμένος, πρέπει να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μου. Περίμενα αυτή την εξέλιξη και από την αρχή όπως είχα αναφέρει στις αρχές θεωρούσα περισσότερο πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας που ενοικίαζε από την αδερφή μου και το σπίτι που διέμενε, να είχε σοβαρή εμπλοκή, όπως και τελικά ομολόγησε».

Η 45χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων και μετά τη δήλωση εξαφάνισης από τον αδερφό της, οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε συνεχείς καταθέσεις συγκεκριμένων προσώπων. Ειδικό κλιμάκιο της ΔΕΕ είχε μεταβεί από την Αθήνα στα Χανιά ώστε να λάβει υλικό και τα όποια στοιχεία από το σπίτι του 43χρονου. Τελικά, όπως όλα δείχνουν, η υπόθεση “κλειδώνει” και μετά τα αποτελέσματα εξετάσεων DNA από κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο σε χώρους του σπιτιού όσο και σε επαγγελματικό όχημα που είχε.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί και αποσαφηνιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας και οι συνθήκες του εγκλήματος.

 

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