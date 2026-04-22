Τιµητική εκδήλωση για τους Σήφη Μιχελογιάννη και Ιωάννη Βολανάκη

Τιµητική εκδήλωση για τον Σήφη Μιχελογιάννη και τον Ιωάννη Βολανάκη, θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, στις 6.30 µ.µ. στο πλαίσιο των δράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δύο δηµιουργοί – συνεργάτες των Εκδόσεων Ραδάµανθυς – θα βραβευτούν για τη γενικότερη προσφορά τους στα γράµµατα και τις τέχνες. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των ∆ράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας που συνδιοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων / Περιφέρειας Κρήτης, η ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ, το Senselab Πολυτεχνείου Κρήτης, οι Εκδόσεις Ραδάµανθυς, ο Σύλλογος Φίλων Αστρονοµίας Κρήτης, η Λέσχη για τη ∆ιάδοση της Νοηµατικής Γλώσσας, µε την υποστήριξη του ∆ιεθνούς Κέντρου Συγγραφέων & Μεταφραστών ∆ήµου Ρόδου, της ∆ιεύθυνσης Παιδείας & Νέας Γενιάς και εθελοντών του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αλληλεγγύης.