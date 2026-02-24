Τιµητική εκδήλωση για τον Σήφη Μιχελογιάννη

Πολλή χαρά µου έδωσε η πρόσκληση για την Τιµητική Τετάρτη στις 25 του Φλεβάρη… Το πρόσωπο του κυρίου Μιχελογιάννη, δηµοφιλέστατο και εκτιµηταίο εντός και εκτός της Νήσος, εντός και εκτός της Πατρίδας! Με χαρά, λοιπόν, και τιµή, ήθελα ένα µικρό χαιρετισµό, αφού έτυχε να µε τιµήσει µε τον καλό του λόγο και τη συνεργασία του. Πιστεύω βαθιά στον συµβολικό λόγο, το ίδιο όµως και στον βιωµατικό! Μου ζήτησε ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος, ο γλυκός, ο ευγενής, να αναλάβω την κεντρική οµιλία για τον «Αλέξη Ζορµπά» στον καστελιανό ∆ήµο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Καζαντζάκη. Ωραία εκδήλωση, κόσµος πολύς, κι όλος ο Σύλλογος Αποφοίτων µε πρόεδρο την κυρία Κουτρουµπά, σηµαντική φίλη και συνοδοιπόρο του κ. Μιχελογιάννη.

Για τον κόσµο µας και µένα, ο κύριος Σήφη πιο οικεία και φιλικά, είναι µια µορφή, ταυτισµένη απολύτως µε το «πολιτικό ήθος» του ανδρός, σεβαστός και εκτιµητέος! Θυµάµαι πριν από χρόνια που πήγαµε στα Χανιά, στο Πνευµατικό Κέντρο, µε τον αείµνηστο Αντώνη Σχετάκη, πρώην δήµαρχο Κισσάµου, και µου χάρισε δύο έξοχες ποιητικές συλλογές. Το ‘ξεραν οι αναγνώστες πως έγραφε και ποίηση Στοχασµού βαθέως, µε διαστάσεις Πολιτικής και Κοινωνικής φιλοσοφίας! Οι συντροφιές µας στον Αποκόρωνα σ’ εκδηλώσεις στα Ντουλιανά, στους Αρµένους, µε την αγαπηµένη του Μαρία, τον αείµνηστο Χαρ. Μπουρνάζο και αείµνηστο Νίκο Παπαδάκη είναι πάντα από τις αξιόλογες θύµησές µου. Όπως χαρά και τιµή µου έδωσε η λεπτότητά του να χαιρετίσει την παρουσίαση του «Οινοχόου» µου µ’ ενθουσιασµό και να πει πως το πρώτο που του έκανε εντύπωση µόλις µε γνώρισε ήταν η… φωνή µου! Καµάρι εγώ.

Από την ίδια βραδιά και η φωτογραφία, τον Νοέµβριο του 2022. Εκεί και η αγάπη και ο χαιρετισµός του κυρίου Γαρεδάκη, εκεί και τα καλά λόγια του αείµνηστου Νίκου Παπαδάκη. Τι κρίµα που έφυγε νωρίς!

Έχω αρκετές φωτογραφίες ωραιότατες και µε τη Μαρία του και µε όσους άλλους χαιρέτισαν και µε όλους που µπόρεσαν να ‘ρθουν, παρά τη βαριά νεροποντή!

Ασφαλώς και το πάνελ, που άφησε τη µυρωδιά του «οίνου» µου να γεµίσει τις καρδιές στο θεατράκι των Χανιώτικων νέων.

…Τετάρτη 25 του Φλεβάρη. Τιµή, εκτίµηση κι αγάπη για τον σηµαντικό ευγενή άνδρα του τόπου µας, θ’ αναφερθεί σ’ όλες τις έντιµες κι ενδιαφέρουσες υποστάσεις του, και τις ιδιότητες που αναπτύχθησαν ευρέως επί καλού, δηµιουργώντας ενθουσιασµό και επιφωνήµατα, ως και κρίσεις ειλικρινείς, µόνο καλού! Καλή επιτυχία στην Τετάρτη που έπεται…, στον Χρυσόστοµο Χανίων.

Χρυσόστοµος, ώρα 19:00, 25/2/2026.

Κεντρικοί οµιλητές ο κ. Χριστοδουλάκης (πρώην υπουργός Εθν. Οικονοµίας και Οικονοµικών) και ο κ. Σακελλαρρόπουλος, Ιστορικός υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη. Όλοι εκεί!!! Στον Χρυσόστοµο στα Χανιά. Σας περιµένουµε.