Τιµητική εκδήλωση για τον Λευτέρη Χαρωνίτη

Τιµητική εκδήλωση – αφιέρωµα στον Λευτέρη Χαρωνίτη θα πραγµατοποιηθεί στο 13ο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων το Σάββατο 18 Οκρωβρίου 2025. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του αφιερώµατος 19:00-22:00 θα προβληθεί το ντοκιµαντέρ «Ακροβάτης πάνω από το Χάος» που είναι αφιερωµένο στο Νίκο Καζαντζάκη και θα ακολουθήσει συζήτηση µε τον Λευτέρη Χαρωνίτη. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε απονοµή του τιµητικού αναµνηστικού του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων στον σκηνοθέτη για το έργο του.

Παράλληλα από τις εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης για το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων κυκλοφορεί το βιβλίο «Λευτέρης Χαρωνίτης. Όσα Πρόλαβα Να Κάνω» σε επιµέλεια Ματθαίου Φραντζεσκάκης,

Το αφιέρωµα γίνεται σε συνεργασία µε το Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης».