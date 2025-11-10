Τιµητική εκδήλωση για τον Γιώργο Καλούτση

Πτυχές από την πλούσια µουσική και παιδαγωγική παρακαταθήκη του µαέστρου Γιώργου Καλούτση αναδείχθηκαν κατά την τιµητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος ∆ιάδοσης των Καλών Τεχνών στην Κρήτη, το βράδυ του Σαββάτου στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων. Συγκινηµένος ο τιµώµενος έκανε λόγο για δικαίωση των πολύχρονων προσπαθειών του.

Η αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» ήταν κατάµεστη από κόσµο που έσπευσε να παρακολουθήσει το αφιέρωµα στον σπουδαίο δάσκαλο και µαέστρο.

«Με τιµά αυτή η βραδιά και αισθάνοµαι δικαιωµένος», δήλωσε ο κ. Καλούτσης µιλώντας στα «Χ.ν.», ενώ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την εκτίµηση και την αγάπη που τρέφουν προς το πρόσωπό του οι νεότερες γενιές µουσικών και ιδίως οι χορωδοί από όλη την Κρήτη πολλοί από τους οποίους υπήρξαν µαθητές του.

Ο πρόεδρος του Σύνδεσµος ∆ιάδοσης των Καλών Τεχνών στην Κρήτη Γιάννης Αντωνογιαννάκης έκανε λόγο για µια ιδιαίτερη βραδιά και µια οφειλόµενη τιµή σε έναν καταξιωµένο µουσικό και παιδαγωγό που έχει προσφέρει πολλά. «Ο κ. Καλούτσης έχει αφήσει σπουδαίο έργο στο Ωδείο µας, ενώ έχει µεταδώσει τις γνώσεις του σε όλη την Κρήτη κι έχουν περάσει από τις τάξεις του εκατοντάδες µαθητές. Παράλληλα, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος που τον διακρίνει η σεµνότητα και η απλότητα», σηµείωσε ο κ. Αντωνογιαννάκης.

Η Τώνια Κατζουρού µίλησε για την προσωπικότητα του Γιώργου Καλούτση σηµειώνοντας ότι εκείνο που τον χαρακτηρίζει κυρίως είναι η ταπεινότητα και ένα αίσθηµα πληρότητας. «Νιώθει πλήρης και γι’ αυτό είναι και γενναιόδωρος. Από εκεί και πέρα οι γνώσεις του και η µεταδοτικότητά του ως δάσκαλος είναι απίστευτες», τόνισε η κα Κατζουρού.

Ο Γιάννης Μεντζελόπουλος µίλησε για µια ηµέρα τιµής προς έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον πολιτισµό σε όλη την Κρήτη. «Οφείλουµε αυτή την τιµή και τον σεβασµό, γιατί είµαστε όλοι µαθητές και “παιδιά” του, ενώ ο ίδιος συνεχίζει ακάµατος να προσφέρει ακόµα. Του οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ!».

Ο Νίκος Περάκης ως µαθητής του αναφέρθηκε στον δάσκαλο Γιώργο Καλούτση και την παιδαγωγική του προσφορά. «Θεωρώ ότι η µεγαλύτερη προσφορά του ήταν η αγάπη που είχε στις χορωδίες. Η χορωδία χρειάζεται πειθαρχία, οµαδικότητα, συντροφικότητα, αρετές που δεν είναι δυνατά στοιχεία της φυλής µας. Εποµένως, πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, είτε ασχολήθηκαν στη ζωή τους επαγγελµατικά µε τη µουσική ή όχι, γαλουχήθηκαν µε αυτές τις αρετές που µεταλαµπάδευσε ο Γιώργος Καλούτσης στους µαθητές του, κι αυτή είναι ίσως η σηµαντικότερη παρακαταθήκη του»., ανέφερε ο κ. Περάκης.

Η ζωγράφος και υπεύθυνη της Σχολής Ζωγραφικής του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων Λαµπρινή Μποβιάτσου, αναφερόµενη στην έκθεση έργων της ίδιας και των σπουδαστών της Σχολής αφιερωµένων στον Γιώργο Καλούτση, έργων που πλαισίωσαν την τιµητική βραδιά, έκανε λόγο για µια «λαµπερή προσωπικότητα», µε µεγάλη προσφορά ως δηµιουργός, µαέστρος και δάσκαλος.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν µουσικά οι Αφροδίτη Μητσοτάκη και Νίκος Περάκης στο πιάνο, Χορωδία Χανίων – Chorus ’87 υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Μεντζελόπουλου και η µικτή Χορωδία του ΒΩΧ: Concordia, υπό τη διεύθυνση της ∆έσποινας ∆ρακάκη, ενώ την καλλιτεχνική επιµέλεια της εκδήλωσης είχε ο αρχιµουσικός Γιώργος Αραβίδης.