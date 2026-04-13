Τι εξέλιξη είχαν τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού στίβου

Αποτελεί μια μεγάλη διεθνή επιτυχία στις ηλικίες Κ20 και Κ18 εχέγγυο αντίστοιχης πορείας στη μεγάλη κατηγορία; Και από την άλλη, πόσοι και πόσες από όσους/ες πέρασαν σχετικά απαρατήρητοι/ες στο ξεκίνημα της καριέρας τους, μπόρεσαν μελλοντικά να εξελιχθούν και να ανεβούν στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης;

Αυτά και άλλα ερωτήματα, όπως μέχρι ποια ηλικία συνέχισαν τον πρωταθλητισμό τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού στίβου, πότε έφτασαν στην κορύφωση της καριέρας τους και πόσο βελτίωσαν το ρεκόρ τους βρίσκουν απάντηση στο αφιέρωμα του ΣΕΓΑΣ, σε αυτήν την ελαφρώς πιο χαλαρή περίοδο για τον κλασικό αθλητισμό από πλευράς αγωνιστικής δραστηριότητας.

Στους πίνακες που ακολουθούν θα βρείτε ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τους/τις 54 αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά μετάλλια των κατηγοριών Κ20 και Κ18. Παραλείψαμε τις Ραφαηλίδου, Μπουμπουλίδη, Ζάραγκα και Ανδρεάδη, καθώς άπασες ανήκουν ακόμα στις ηλικιακές κατηγορίες.

Ήταν το μετάλλιο στους μικρούς εφαλτήριο για μελλοντικούς θριάμβους;

Τα τρία μεγαλύτερα ονόματα της τελευταίας δεκαετίας, η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, έδωσαν το στίγμα τους από νεαρή ηλικία. Μάλιστα, η Στεφανίδη και ο Καραλής συνδυάζοντάς μια λαμπρή εφηβική πορεία με παγκόσμιο ρεκόρ. Στην πορεία κέρδισαν μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Τεντόγλου να αναδεικνύεται δύο φορές Ολυμπιονίκης, την Στεφανίδη μία και τον Καραλή να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Νικήτρια σε Ολυμπιακούς Αγώνες αναδείχτηκε και η Αθανασία Τσουμελέκα.

✔️Τα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού στίβου, έφεραν δηλαδή μελλοντικά, 4 χρυσά και 1 χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο.

Στον τελικό της κορυφαίας των διοργανώσεων αγωνίστηκαν άλλοι οχτώ και συγκεκριμένα οι Κώστας Γκατσιούδης (6ος), Κώστας Φιλιππίδης (6ος), Λάμπρος Παπακώστας (6ος), Περικλής Ιακωβάκης (8ος), Βούλα Παπαχρήστου (8η), Ελίνα Τζένγκο (9η), Χρήστος Φραντζεσκάκης (12ος) και Λούης Τσάτουμας.

✔️Συνολικά 12 παιδιά με μεγάλες διεθνείς διακρίσεις στις μικρές κατηγορίες προκρίθηκαν μετέπειτα σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων.

Τουλάχιστον μία συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατέγραψαν ακόμα οι: Πένυ Τσινοπούλου, Σάββας Σαριτζόγλου, Κώστας Δουβαλίδης, Γιάννης Σμαλιός, Δημήτρης Πολυμέρου, Γιώργος Βαμβακάς, Αθανασία Πέρρα, Γιάννης Κούσουλας, Χριστόφορος Μερούσης, Αγγελική Τσιολακούδη και οι Άγγελος Παυλακάκης, Δημήτρης Γράβαλος με σκυταλοδρομίες.

✔️Με τους παραπάνω ο αριθμός όσων έγιναν Olympians ανέρχεται στους/στις 24.

Σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχουν αγωνιστεί οι Οδυσσέας Μουζενίδης, Όλγα Φιάσκα, Σπυριδούλα Καρύδη, Ανδρέας Πανταζής, Δημήτρης Ρέγας και ο Γιώργος Ντούπης με την 4Χ400 μ..

✔️Δηλαδή από τους 54, οι 30 πέτυχαν να λάβουν μέρος έστω μια φορά σε διοργάνωση ανοιχτού στίβου με συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλον τον κόσμο.

Επιπλέον, άλλοι δύο, οι Αντώνης Μέρλος και Μιχάλης Μερτζανίδης εκπροσώπησαν την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου.

✔️Ο αριθμός των ταλέντων με παρουσία στα τρία μεγάλα αθλητικά γεγονότα του καλοκαιριού, ανεβαίνει, έτσι, στα 32.

Τέσσερα παιδιά από την παρακάτω λίστα ανήκουν ακόμα στην κατηγορία Κ23 ή μόλις ανέβηκαν στην Ανδρών/Γυναικών. Πρόκειται για τον Γιώργο Παπαναστασίου, τον Γιάννη Κορακίδη, την Ηλιάνα Τριανταφύλλου και την Βασιλική Καλλιμογιάννη, που κατάφεραν πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Κ23 να βρεθούν στους τελικούς καταλαμβάνοντας την 2η, 3η, 6η και 12η θέση αντίστοιχα. Ο Δημήτρης Αντωνάτος ανέβηκε φέτος στην Κ23.

✔️Απομένουν 17 κάτοχοι μεταλλίων από τους 54 που δεν ευτύχησαν να συνεχίσουν στο υψηλότερο επίπεδο και στην κατηγορία Ανδρών/Γυναικών, τα κατορθώματά τους στις μικρές ηλικίες.

Από τους 17, οι Ορέστης Ντουσάκης, Σταυρούλα Κοσμίδου και Δημήτρης Τσίτσος παραμένουν εν ενεργεία και βρίσκονται σε μια ηλικία που τους επιτρέπει να ελπίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν να βρεθούν στα μεγάλα αθλητικλά ραντεβού.

Οι λόγοι που οι υποσχέσεις τις οποίες άφησαν οι υπόλοιποι 14 δεν εκπληρώθηκαν στην πορεία της καριέρας τους, ποικίλουν. Η υπερπροπόνηση στις μικρές ηλικίες, η χαλαρότητα με την οποία οι ίδιοι/ες αντιμετώπισαν την εξέλιξή τους, οι τραυματισμοί, οι λάθος προπονητικές επιλογές, οι σπουδές, η ανάγκη επαγγελματικής αποκατάστασης και οι περιπέτειες με απαγορευμένες ουσίες είναι οι βασικές αιτίες που πολλά ταλέντα είτε δεν ανέβηκαν επίπεδο μεγαλώνοντας είτε πέτυχαν λιγότερα από όσα περίμεναν και οι ίδιοι/ες στη μετέπειτα πορεία τους.

✔️Ένα άλλο στοιχείο που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι ο μέσος όρος ηλικίας επίτευξης του ατομικού ρεκόρ μεταξύ των 54 και ο οποίος προσδιορίζεται στα 23 χρόνια.

✔️Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει ο αντίστοιχος μέσος όρος ηλικίας που πέτυχαν το ατομικό τους ρεκόρ οι 12 μεταλλιούχοι/ες σε μία από τις πέντε μεγαλύτερες διοργανώσεις. Εδώ, όπως βλέπετε, η πλειοψηφία έβγαλε το ρεκόρ της μετά τα 25 έτη (με bold οι εν ενεργεία):

Αναλυτικά: Στεφανίδη (27), Καραλής (27), Ιακωβάκης (27), Τεντόγλου (26), Γκατσιούδης (27), Τσουμελέκα (22), Τζένγκο (20), Τσάτουμας (25), Παπακώστας (23), Παπαχρήστου (27), Φιλιππίδης (29) και Παυλακάκης (21).

Ο πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία των μεταλλιούχων των κατηγοριών Κ20 και Κ18

Όνομα/Έτος Γέννησης/Αγώνισμα Ενεργός/η ή μη Διακρίσεις Κ20 & Κ18 Θέση/Έτος/Επίδοση Μεγαλύτερες διακρίσεις Α/Γ Θέση/Διοργάνωση Ρεκόρ χρονιάς μεταλλίου Ρεκόρ Καριέρας Ηλικία επίτευξης ρεκόρ καριέρας Παγκόσμιο Κ18 Κατερίνα Στεφανίδη (1990) Επί κοντώ Εν ενεργεία 36 ετών 1η (2005) 4.30

2η (2007) 4.25

& 3η ΠΠΚ20 (2008) 4.25 1η ΟΑ,

1η ΠΠ

1η ΕΠ 4.37 4.91 27 Αδριάνα Παπαδοπούλου-Φατάλα (1990) Σφύρα Σταμάτησε 20 ετών 2η (2007) 56.32 – 59.37 63.56 19 Εμμανουήλ Καραλής (1999) Επί κοντώ Εν ενεργεία 27 ετών 3ος (2015) 5.20

& 1ος ΕΠΚ18 (2016) 5.45 3ος ΟΑ

2ος ΠΠ

2ος ΕΕ 5.25 (2015)

5.55 (2016) 6.17 27 Αλίκη Ασκητοπούλου (1986) Τριπλούν Σταμάτησε 20 ετών 3η (2003) 12.93 – 12.93 12.93 17 Πένυ Τσινοπούλου (1990) 5.000 μ. βάδην Εν ενεργεία 36 ετών 3η (2007) 22.49.15 2Χ ΟΑ

1Χ ΠΠ 22.49.15 21.21.11 34 Παγκόσμιο Κ20 Περικλής Ιακωβάκης (1979) 400 μ. εμπόδια Σταμάτησε 36 ετών 1ος (1998) 49.82

& 2ος ΕΠΚ20 (1997) 46.68 400 μ. 8ος ΟΑ

3ος ΠΠ

1ος ΕΠ 49.82

46.49 (400) 47.82

46.35 27 23 Αντώνης Μέρλος (1999) Ύψος Εν ενεργεία 27 ετών 1ος (2018) 2.23

& 2ος ΕΠΚ18 (2016) 2.16 2Χ ΕΠ

(8ος ΠΠΚ) 2.23

2.16 (2016) 2.27 27 Γιάννης Κορακίδης (2003) Σφύρα Εν ενεργεία 23 ετών 1ος (2022) 79.11 6κ. (3ος ΕΠΚ23) 79.11 6κ. 76.14 22 Αρετή Φιλιππίδου (2003) Δίσκος Σταμάτησε 21 ετών 2η (2022) 54.48 – 55.12 55.12 18 Ελίνα Τζένγκο (2002) Ακόντιο Εν ενεργεία 24 ετών 2η (2021) 59.60

& 1η ΕΠΚ20 (2021) 61.18 9η ΟΑ

5η ΠΠ

1η ΕΠ 63.96 65.81 20 Ορέστης Ντουσάκης (2002) Σφύρα Εν ενεργεία 24 ετών 2ος (2021) 77.78 6κ. (12ος ΕΠΚ23) 78.07 6κ. 74.82 20 Μίλτος Τεντόγλου (1998) Μήκος Εν ενεργεία 28 ετών 2ος (2016) 7.91

& 1ος ΕΠΚ20 (2017) 8.07 1ος ΟΑ

1ος ΠΠ

1ος ΕΕ 8.19 (2016)

8.30 (2017) 8.65 26 Κωνσταντίνα Ρωμαίου (1997) Τριπλούν Σταμάτησε 26 ετών 2η (2016) 13.55 – 13.55 13.55 19 Σάββας Σαριτζόγλου (1971) Σφύρα Σταμάτησε 24 ετών 2ος (1990) 70.32

& 2ος ΕΠΚ20 (1989) 67.68 1Χ ΟΑ

2Χ ΠΠ 67.68 (1989)

71.28 (1990) 76.44 23 Λάμπρος Παπακώστας (1969) Ύψος Σταμάτησε 35 ετών 2ος (1988) 2.25 6ος ΟΑ

6ος ΠΠ

(2Χ 2ος ΠΠΚ) 2.26 2.36 23 Έλλη-Ευτυχία Δεληγιάννη (2002) 800 μ. Σταμάτησε 21 ετών 3η (2021) 2.04.66 – 2.04.11 2.03.47 20 Οδυσσέας Μουζενίδης (1999) Σφαίρα Εν ενεργεία 27 ετών 3ος (2018) 21.07 6κ.

& 1ος ΕΠΚ18 (2016) 21.51 5κ.

& 2ος ΕΠΚ20 (2017) 20.67 6κ. 1Χ ΠΠ 21.51 5κ. (2016)

20.67 6κ. (2017)

21.07 6κ. (2018) 19.98 24 Ηλιάνα Κοροσίδου (1995) Σφύρα Σταμάτησε 26 ετών 3η (2014) 63.67 (7η ΕΠΚ23) 65.34 66.18 21 Βούλα Παπαχρήστου (1989) Τριπλούν Σταμάτησε 32 ετών 3η (2008) 13.74 8η ΟΑ

1η ΕΠ

(3η ΠΠΚ) 13.86 14.73 27 Κώστας Δουβαλίδης (1987) 110 μ. εμπόδια Εν ενεργεία; 39 ετών 3ος (2006) 13.39 99.1εκ.

& 3ος ΕΠΚ20 (2005) 13.99 4Χ ΟΑ

6Χ ΠΠ

8ος ΕΠ

(5ος ΕΠΚ) 13.39 99.1εκ.

13.78 (2005) 13.33 28 Κώστας Γκατσιούδης (1973) Ακόντιο Σταμάτησε 33 ετών 3ος (1992) 75.92 6ος ΟΑ

2ος ΠΠ 80.30 91.69 27 Ευρωπαϊκό Κ18 Ηλιάνα Τριανταφύλλου (2005) Επί κοντώ Εν ενεργεία 21 ετών 1η (2022) 4.05 (6η ΕΠΚ23) 4.15 4.50 21 Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης (1999) Μήκος Σταμάτησε 23 ετών 1ος (2016) 7.60 – 7.66 7.74 18 Όλγα Φιάσκα (2001) 5 χλμ. βάδην Εν ενεργεία 25 ετών 2η (2018) 23.39.12 2Χ ΠΠ 22.46.13 22.33.14 24 Γεράσιμος Καλογεράκης (1999) Ακόντιο Σταμάτησε 23 ετών 2ος (2018) 77.45 700γρ. – 77.45 700γρ.

62.20 66.78 20 Γιώργος Παπαναστασίου (2005) Σφύρα Εν ενεργεία 21 ετών 3ος (2022) 77.37 5κ. (2ος ΕΠΚ23) 77.52 5κ.

64.37 74.62 20 Σταυρούλα Κοσμίδου (2001) Σφύρα Εν ενεργεία 25 ετών 3η (2018) 65.98 3κ. – 68.21 3κ.

58.32 67.91 23 Σπυριδούλα Καρύδη (2001) Μήκος/Τριπλούν Εν ενεργεία 25 ετών 3η (2018) 6.23

& 2η (2019) ΕΠΚ20 14.00 9η ΕΠ 6.23

14.00 6.71

14.19 19 20 Δέσποινα Μαλταμπέ (1999) Ύψος Σταμάτησε 24 ετών 3η (2016) 1.75 (9η ΕΠΚ23) 1.77 1.87 23 Ευρωπαϊκό Κ20 Γιάννης Σμαλιός (1987) Ακόντιο Σταμάτησε 34 ετών (από το 2013 με τη Σουηδία) 1ος (2005) 77.25 1Χ ΟΑ 77.25 81.89 29 Δημήτρης Γράβαλος (1984) 400 μ. Σταμάτησε 33 ετών 1ος (2003) 46.54 1Χ ΟΑ 4Χ400 μ. 46.54 45.94 22 Λούης Τσάτουμας (1982) Μήκος Σταμάτησε 33 ετών 1ος (2001) 7.98w Τελικός OA

10ος ΠΠ

2ος ΕΠ

(4ος ΠΠΚ) 7.93 8.66 25 Δημήτρης Πολυμέρου (1974) Ακόντιο Σταμάτησε 32 ετών 1ος (1993) 72.80 1Χ ΟΑ 72.80 81.20 25 Γιώργος Βαμβακάς (1960) 400 μ. εμπόδια Σταμάτησε 28 ετών 1ος (1979) 50.67 1Χ ΟΑ 50.67 49.47 25 Χρήστος Φραντζεσκάκης (2000) Σφύρα Εν ενεργεία 26 ετών 2ος (2019) 84.22 6κ. 12ος ΟΑ

9ος ΠΠ

6ος ΕΠ 84.22 6κ.

76.67 78.20 22 Κώστας Φιλιππίδης (1986) Επί Κοντώ Σταμάτησε 35 ετών 2ος (2005) 5.45 6ος ΟΑ

6ος ΠΠ

5ος ΕΠ

(1ος ΠΠΚ

2ος ΕΠΚ) 5.75 5.91 29 Μαρία Ζέρβα (1987) Ακόντιο Σταμάτησε 24 ετών 2η (2005) 56.47 – 57.92 57.98 19 Αθανασία Τσουμελέκα (1982) 10.000 μ. βάδην Σταμάτησε 26 ετών (1 αγώνας 29 ετών) 2η (2001) 46.29.20 1η ΟΑ

7η ΠΠ 46.29.20 44.10.02 22 Αθανασία Πέρρα (1983) Τριπλούν Σταμάτησε 34 ετών 2η (2001) 13.73w 1Χ ΟΑ

11η ΠΠ

7η ΕΠ 13.52 14.71 29 Κώστας Σακαλής (1957) 2.000 μ. στιπλ Σταμάτησε 21 ετών 2ος (1975) 5.37.2 – 5.37.2 8.44.73 3.000 μ. στιπλ 21 Γιαννάκης Κονναρή (1957) 800 μ. Σταμάτησε 23 ετών 2ος (1975) 1.49.9 – 1.49.9 1.49.9 19 Γιάννης Κούσουλας (1950) Ύψος Σταμάτησε 22 ετών 2ος (1968) 2.10 2Χ ΟΑ 2.11 2.16 22 Βασιλική Καλλιμογιάννη (2004) 3.000 μ. στιπλ Εν ενεργεία 22 ετών 3η (2023) 10.08.44 (12η ΕΠΚ23) 10.08.44 9.51.12 21 Δημήτρης Αντωνάτος (2006) Σφαίρα Εν ενεργεία 20 ετών 3ος (2023) 19.31 6κ. – 19.31 6κ. 17.92 20 Ανδρέας Πανταζής (2000) Τριπλούν Εν ενεργεία 26 ετών 3ος (2019) – 16.08 1Χ ΠΠ 16.08 16.91 23 Δημήτρης Τσίτσος (2000) Ακόντιο Εν ενεργεία 26 ετών 3ος (2019) – 77.79 – 77.79 79.46 26 Δημήτρης Ρέγας (1986) 400 μ. Σταμάτησε 22 ετών 3ος (2005) 46.79 1Χ ΠΠ

8ος ΕΠ 46.79 45.11 20 Μιχάλης Μερτζανίδης (1987) Μήκος Σταμάτησε 32 ετών 3ος (2005) 7.63 1Χ ΕΠ 7.85 8.05 23 Χριστόφορος Μερούσης (1982) 3.000 μ. στιπλ Σταμάτησε 39 ετών 3ος (2001) 8.51.87 1Χ ΟΑ Μαραθώνιος 8.51.87 8.44.7 20 Σταύρος Κουρουπάκης (1983) Επί κοντώ Σταμάτησε 29 ετών 3ος (2001) 5.35 – 5.35 5.55 20 & 23 Γιώργος Ντούπης (1980) 400 μ. Σταμάτησε 29 ετών 3ος (1999) 47.03 2Χ ΠΠ 4Χ400 μ. 47.03 46.35 24 Άγγελος Παυλακάκης (1976) 100 μ. Σταμάτησε 32 ετών 3ος (1995) 10.47 1Χ ΟΑ 4Χ100 μ.

(1ος ΕΠΚ) 60 μ. 10.47 10.11 21 Αγγελική Τσιολακούδη (1976) Ακόντιο Σταμάτησε 32 ετών 3η (1995) 54.76 π.τ. 2Χ ΟΑ

8η ΠΠ 54.76 63.32

63.14 ν.τ. (από το 1999) 21 26 Ανδρέας Μπαρακτιάρης (1949) Τριπλούν Σταμάτησε 25 ετών 3ος (1968) 15.36 – 15.36? 16.05 21

Επεξήγηση Πίνακα

Σε παρένθεση με πλάγια γράμματα οι επιτυχίες σε κλειστό στίβο, αν υπερτερούν του ανοιχτού (π.χ. Μέρλος).

Σε παρένθεση χωρίς πλάγια γράμματα οι επιτυχίες σε Ευρωπαϊκό Κ23, αν υπερτερούν του επιπέδου Α/Γ (π.χ. Κοροσίδου).

Όπου δεν αναφέρονται οι επιτυχίες του κλειστού στίβου (π.χ. του Τεντόγλου), υπερτερούν αυτές του ανοιχτού.

Στο βάδην η εξέλιξη της επίδοσης αφορά μόνο το αγώνισμα που ο/η αθλητής/τρια πήρε μέρος στα πρωταθλήματα Κ18 και Κ20.

Στις ρίψεις και στα εμπόδια, αν δεν αναγράφεται το βάρος ή το ύψος, η αναφορά γίνεταο στα ανδρικά/γυναικεία όργανα.

ΟΑ: Ολυμπιακοί Αγώνες.

ΠΠ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

ΠΠΚ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

ΕΠ: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

ΕΠΚ23: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.

ΕΠΚ: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

W: ευνοϊκός άνεμος.

Π.τ.: παλαιού τύπου ακόντιο.

Ν.τ.: νέου τύπου ακόντιο.

1Χ: Μία φορά (2Χ: δύο φορές κ.ο.κ.).

Κάτοχοι Ευρωπαϊκών, Παγκόσμιων και Ολυμπιακών μεταλλίων χωρίς βάθρο στις κατηγορίες Κ18 και Κ20

Ας δούμε τώρα την άλλη όψη του νομίσματος. Πλην των 12 που μετά τα μετάλλια στις κατηγορίες Κ18 και Κ20, πέτυχαν κάτι αντίστοιχο και σε επίπεδο Ανδρών/Γυναικών, υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός 33 αθλητών και αθλητριών, που αν και δεν είδαν το χρώμα του μεταλλίου στις ηλικίες κάτω των 20 ετών, τα κατάφεραν στη μετέπειτα πορεία τους στις πέντε κορυφαίες διοργανώσεις.

✔️Οι 12 από τους/τις 33 δεν συμμετείχαν ποτέ σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 ή Κ18.

✔️7 έδωσαν το «παρών», αλλά αποκλείστηκαν στους προκριματικούς

✔️14 αγωνίστηκαν σε τελικούς χωρίς να κατακτήσουν μετάλλιο.

✔️Μόνο 7 σταμάτησαν πριν από τα 30 τους χρόνια.

Στο τέλος της λίστας υπάρχει και η Μιρέλα Μανιάνι, που μετείχε με τα χρώματα της Αλβανίας στις ηλικιακές κατηγορίες.

Στον πίνακα που ακολουθεί δεν θα βρείτε τα ονόματα των Σπήλιου Ζαχαρόπουλου, Βασίλη Παπαδημητρίου και Βασίλη Παπαγεωργόπουλου και όλων των προγενέστερών τους, καθώς την εποχή που ήταν μικρότεροι των 20 ετών δεν διεξαγόντουσαν διεθνή πρωταθλήματα για αθλητές αυτών των ηλικιών.

Αναλυτικά:

Όνομα/Έτος Γέννησης/Αγώνισμα Ενεργός/η ή μη Μετάλλια στην Α/Γ Ευρωπαϊκά/Παγκόσμια Κ20/Κ18 Ατομικό ρεκόρ Ηλικία επίτευξης ρεκόρ Φανή Χαλκιά (1979) 400 μ. εμπόδια Σταμάτησε 29 ετών 1η ΟΑ (2004) Πρ. ΕΠΚ20 (1997)

Πρ. ΠΠΚ20 (1998) 52.77 25 Κώστας Κεντέρης (1973) 200 & 400 μ. Σταμάτησε 31 ετών 1ος ΟΑ (2000) 1ος ΠΠ (2001) 1ος ΕΕ (2002) Όλα στα 200 μ. 4ος ΕΠΚ20 (1991) 400 μ.

6ος ΠΠΚ20 (1992) 200 μ. 19.85 200 μ.

45.60 400 μ. 29

26 Βούλα Πατουλίδου (1965) 100 μ. εμπόδια Σταμάτησε 37 ετών 1η ΟΑ (1992) – 12.64 27 Πηγή Δεβετζή (1976) Τριπλούν Σταμάτησε 37 ετών 2η OA (2004)

2η EΠ (2006)

3η ΠΠΚ (2004) – 15.32 28 Τασούλα Κελεσίδου (1972) Δίσκος Σταμάτησε 32 ετών 2η OA (2000, 2004)

2η ΠΠ (1999, 2003)

3η ΠΠ (2001)

3η ΕΠ (2002) 11η ΕΠΚ20 (1991) 67.70 27 Κατερίνα Θάνου (1975) 100 μ. Σταμάτησε 33 ετών 2η ΟΑ (2000)

2η ΠΠ (2001)

3η ΠΠ (1999, 2003)

1η ΕΠ (2002)

3η ΕΠ (1998)

1η ΠΠΚ (1999) 60μ.

1η ΕΠΚ (1996, 2000) 60 μ. 4η ΠΠΚ20 (1994) 6.96 60 μ.

10.83 24

24 Νίκη Μπακογιάννη (1968) ‘Υψος Σταμάτησε 36 ετών 2η ΟΑ (1996)

2η ΕΠΚ (1996) Πρ. ΕΠΚ20 (1985)

5η ΠΠΚ20 (1986) 2.03 28 Βούλα Τσιαμήτα (1972) Μήκος Σταμάτησε 30 ετών 1η ΠΠ (1999) τριπλούν Πρ. ΕΠΚ20 (1987) 6.93

15.07 τριπλούν 27

27 Νίκη Ξάνθου (1973) Μήκος Σταμάτησε 31 ετών 2η ΠΠ (1997)

1ος ΕΠΚ (2002) 8η ΠΠΚ20 (1992) 7.03 24 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (1984) Βάδην Εν ενεργεία 42 ετών 3η ΠΠ (2023) 35 χλμ.

1η ΕΠ (2022) 20 & 35 χλμ. – 1:28.12 20 χλμ.

2:41.58 35 χλμ. 39

38 Νικόλ Κυριακοπούλου (1986) Επί κοντώ Σταμάτησε 38 ετών 3η ΠΠ (2015)

2η ΕΠ (2018)

3η ΕΠ (2012)

3η ΕΠΚ (2019) 6η ΠΠΚ20 (2004)

7η ΕΠΚ20 (2005) 4.83 29 Κατερίνα Βόγγολη (1970) Δίσκος Σταμάτησε 35 ετών 3η ΠΠ (2003)

1η ΕΠ (2002) – 67.72 34 Όλγα Βασδέκη (1973) Τριπλούν Σταμάτησε 33 ετών 3η ΠΠ (1999)

1η ΕΠ (1998)

3η ΠΠΚ (1996) – 14.67 26 Άννα Βερούλη (1956) Ακόντιο Σταμάτησε 36 ετών 3η ΠΠ (1983)

1η ΕΠ (1982) – 72.70 π.τ. 28 Μαρία Μπελιμπασάκη (1991) 400 μ. Σταμάτησε 28 ετών 2η ΕΠ (2018) – 50.45 27 Δημήτρης Τσιάμης (1982) Τριπλούν Εν ενεργεία 44 ετών 3ος ΕΠ (2018) 10ος ΠΠΚ18 (1999)

7ος ΕΠΚ20 (2001)

Πρ. ΠΠΚ20 (2000) 17.55 24 Αλέξανδρος Παπαδημητρίου (1973) Σφύρα Σταμάτησε 40 ετών 3ος ΕΠ (2002) 7ος ΕΠΚ20 (1991)

6ος ΠΠΚ20 (1992) 80.45 27 Χάρης Παπαδιάς (1975) 100 μ. Σταμάτησε 30 ετών 3ος ΕΠ (1998)

1ος ΠΠΚ (1997) 60 μ. Προημ. ΠΠΚ20 (1994) 6.50 60 μ.

10.15 22

23 Κώστας Κουκοδήμος (1969) Μήκος Σταμάτησε 34 ετών 3ος ΕΠ (1994)

2ος ΕΠΚ (1994) 8ος ΠΠΚ20 (1986, 1988)

6ος ΕΠΚ20 (1987) 8.36 25 Σοφία Σακοράφα (1957) Ακόντιο Σταμάτησε 26 ετών (Επέστρεψε 47 ετών για την Παλαιστίνη) 3η ΕΠ (1982) 5η ΕΠΚ20 (1975) 74.20 π.τ. 25 Δημήτρης Χονδροκούκης (1988) Ύψος Σταμάτησε 31 ετών (από το 2013 με την Κύπρο) 1ος ΠΠΚ (2012) 12ος ΠΠΚ18 (2005)

6ος ΠΠΚ20 (2006)

4ος ΕΠΚ20 (2007) 2.33 24 Κατερίνα Κόφφα (1969) 100 & 200 μ. Σταμάτησε 31 ετών 1η ΠΠΚ (1997) 200 μ.

3η ΕΠΚ (1998) 200 μ. Πρ. ΠΠΚ20 (1986) 200 μ.

Ημ. ΠΠΚ20 (1988) 100 & 200 μ. 11.12

22.67 27

27 Γιώργος Θεοδωρίδης (1972) 100 μ. Σταμάτησε 34 ετών 3ος ΠΠΚ (2004) 60 μ.

2ος ΕΠΚ (2000) 60 μ. 8ος ΕΠΚ20 (1991) 6.51 60 μ.

10.17 28

31 Νικόλας Ανδρικόπουλος (1997) Τριπλούν Εν ενεργεία 29 ετών 2ος ΕΠΚ (2023) Πρ. ΠΠΚ20 (2016) 16.73 24 Κώστας Μπανιώτης (1986) Ύψος Σταμάτησε 35 ετών 2ος ΕΠΚ (2019) – 2.34 27 Αντώνης Μάστορας (1991) Ύψος Σταμάτησε 27 ετών 2ος ΕΠΚ (2015) Πρ. ΠΠΚ18 (2007)

6ος ΠΠΚ20 (2008)

Πρ. ΕΠΚ20 (2009)

Πρ. ΠΠΚ20 (2010) 2.31 24 Στέλλα Πιλάτου (1980) Μήκος Σταμάτησε 29 ετών 2η ΕΠΚ (2005) Πρ. ΕΠΚ20 (1999) 6.80 23 Αλέξανδρος Τερζιάν (1968) 100 μ. Σταμάτησε 36 ετών 2ος ΕΠΚ (1994) 60 μ. – 6.51 60 μ.

10.20 26

25 Μαρία Καρασταμάτη (1984) 100 μ. Σταμάτησε 27 ετών 3η ΕΠΚ (2005) 60 μ. – 7.19 60 μ.

11.05 21

21 Γεωργία Κοκλώνη (1981) 100 μ. Σταμάτησε 35 ετών 2η ΕΠΚ (2005) 60 μ.

3η ΕΠΚ (2002) 60 μ. – 7.14 60 μ.

11.24 24

29 Νότης Παπούλιας (1969) 3.000 μ. Σταμάτησε 35 ετών 3ος ΕΠΚ (1996) – 7.43.66 29 Σπύρος Βασδέκης (1970) Μήκος Σταμάτησε 29 ετών 3ος ΕΠΚ (1996) 6ος ΕΠΚ20 (1989) 8.19 25 Γιώργος Παναγιωτόπουλος (1969) 400 μ. Σταμάτησε 32 ετών 3ος ΕΠΚ (1994) Πρ. ΠΠΚ20 (1986)

Τελ. ΕΠΚ20 (1987)

Ακ. ΠΠΚ20 (1988) 20.38 200 μ. 28 Μιρέλα Μανιάνι (1976) ακόντιο Σταμάτησε 29 ετών 2η ΟΑ (2000)

3η ΟΑ (2004)

1η ΠΠ (1999, 2003)

2η ΠΠ (2001)

1η ΕΠ (2002) 2η ΕΠΚ20 (1995)

8η ΠΠΚ20 (1994) με την Αλβανία. Με την Ελλάδα από το 1997. 65.14 π.τ.

67.51 22

24

Επεξήγηση πίνακα

Πρ.: Προκριματικός

Προημ.: Προημιτελικός

Ημ.: Ημιτελικός

Τελ.: Τελικός

Ακ.: Άκυρος/η

ΕΠΚ20: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20

ΕΠΚ18: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18

ΠΠΚ18: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18

ΠΠΚ20: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20