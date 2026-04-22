Τιµές: Συνεχίζουν περίπου ίδιες παρά τις αβεβαιότητες της αγοράς

■ Πορεία αποθεµάτων και εκτιµήσεις ερχόµενης παραγωγής, βασικοί παράγοντες για τις εξελίξεις

Η γενική αβεβαιότητα στις αγορές, που προκαλούν οι συνεχιζόµενες πολεµικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αισθητά µέχρι στιγµής τις τιµές παραγωγού και καταναλωτή.



Ωστόσο, είναι φανερό ότι στο προσεχές µέλλον, οι τιµές µπορεί να επηρεαστούν και από τις συνθήκες των πολεµικών εξελίξεων αλλα και από άλλους παράγοντες όπως τα αποθέµατα αλλα και τις ενδείξεις για την ερχόµενη παραγωγή στις κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Στην Ισπανία, τα αποθέµατα φαίνεται ότι είναι σηµαντικά εξαντληµένα . Και αυτό γιατί αφενός η φετινή παραγωγή, σύµφωνα µε επίσηµα δηµοσιεύµατα ήταν 1,28 εκατ. τόνους, αντί 1,37 εκ. τόνους όπως αρχικά εκτιµήθηκε και εποµένως ήταν µειωµένη κατά 90.000 τόνους (οσο περίπου η µισή παραγωγή της Ελλάδας) . Αφετέρου οι εξαγωγές της χώρας συνεχίζονται σε αρκετά υψηλό ρυθµο και εξαντλούν σηµαντικά τα αποθέµατα.

Από την άλλη πλευρά, η άποψη ότι ερχόµενη παραγωγή, λογω των υψηλών βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν, θεωρείται ότι θα είναι υψηλή δεν είναι και τόσο σίγουρη. Και αυτό γιατί η παράταση της φετινής συγκοµιδής, η οποια ακόµη και τον Μάρτιο έδωσε παραγωγή 81,8 χιλ.τονους, σίγουρα θα έχει καποιες αρνητικές επιδράσεις.

Στην Ιταλία, από την άλλη πλευρά, τα αποθέµατα έξτρα παρθένου, καίτοι ήταν υψηλοτέρα από τα περσινά, τελικά είναι ελαφρά µειωµένα αφού σύµφωνα µε την έκθεση της «Frantoio» στις 31 Μαρτίου, ήταν συνολικά 304.280 τόνοι και άρα µειωµένα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο κατά 3%. Ωστόσο από τα αποθέµατα αυτά µόνο 80% είναι έξτρα παρθένο, το οποιο κατά 50% ήταν Ιταλικής προέλευσης, κατά 22% προερχόταν από κοινοτικές χώρες και το υπόλοιπο 28% από µη κοινοτικές

Στην Ελλάδα, ως συνήθως, επίσηµα στοιχεία όχι µόνο για τα αποθέµατα αλλα ούτε για την ίδια την παραγωγή, δυστυχώς δεν έχουν ανακοινωθεί. Και αυτό αποτελεί θέµα που πρέπει να απασχολήσει κάποτε τους αρµόδιους!

Συνοπτική εικόνα τιµών

Τελικά οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές όπως διαµορφώθηκαν κατά χώρες συνοπτικά στις 21-4-26 είχαν όπως στον Πιν.1.

Στην Ελλάδα οι τιµές του έξτρα που δοθήκαν στο ∆ελτιο ΣΕ∆ΗΚ κυµάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα.

Στην Κρήτη κυµάνθηκαν από 4,50 – 5,05 €/κ , στην Πελοπόννησο από 4,10 – 4,70€/κ και στα Νησιά στα 4,10€/κ

Στην Ισπανία παρουσίασαν καποια αύξηση και οι µέγιστες και οι ελάχιστες και κυµανθήκαν από 5,47€/κ έως 3,84€/κ µε τα ποσοστά των πωλήσεων της υψηλότερης τιµής να είναι µόλις 3%.

Στην Ιταλία έπεσαν ελαφρά και κυµάνθηκαν από 8,30 έως 5,90€/κ και στην Τυνησία διατηρηθήκαν 3,90€/κ.

Αναλυτικότερα οι τιµές κατά επιχείρηση στην Ελλάδα κατά πόλεις στην Ιταλία και κατά ποιοτικές κατηγορίες στην Ισπανια φαίνονται στο αναλυτικό ∆ελτίο Τιµών του ΣΕ∆ΗΚ της 21-04-2026 που µπορείτε να δείτε µε κλίκ στον σύνδεσµο: https://www.sedik.gr/deltio-timon

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά από άδεια του (nmixel@otenet.gr