menu
16.7 C
Chania
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕλαιοκομικά Νέα
Αγροτικά

Τιµές: Αυξηµένες για τα υπερ-έξτρα στην Ισπανία, περίπου ίδιες στην Ελλάδα

Νίκος Μιχελάκης
Νίκος Μιχελάκης
0

» Παγωµένη αγορά µε «ασύµφορες» ή «άγονες» δηµοπρασίες στην Κρήτη!

Με αρκετες ιδιαιτερότητες συνεχίστηκε την περασµένη εβδοµάδα η έκρυθµη κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε τις εξαγωγές της µεγάλης φέτος παραγωγής της Τυνησίας και τις νέες εκτιµήσεις της παραγωγής και τις απώλειες λογω καταιγίδων στην Ισπανια.
Ετσι, συνεχίζεται η εκκρεµότητα ικανοποίησης του αιτήµατος της Τυνησίας για αύξηση των αδασµολόγητων εξαγωγών της στην ΕΕ σε 100.000 τόνους, ενώ παράλληλα, σύµφωνα µε Ισπανικά δηµοσιεύµατα έχει πλέον ολοκληρωθεί η κατανοµή των αδασµολόγητων εισαγωγών 57.000 τόνων από Τυνησία σε ενδιαφερόµενες Κοινοτικές εταιρείες.
Στην Ισπανια µετά τις βροχοπτώσεις µειώθηκε θεαµατικά η κινητικότητα σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα, σε όλες τις ποιοτικές κατηγορίες κατά 30-50% πράγµα που ως φαίνεται συνετέλεσε σε θεαµατική αύξηση των τιµών των υπέρ-έξτρα (extrissima) στα 6,5€/κ που ως φαίνεται είναι πολύ λίγα!.

Στην Ελλάδα η κινητικότητα της αγοράς, εξακολουθεί πολύ χαµηλή έως παγωµένη και οι πωλήσεις χύµα σε ατοµικό επίπεδο «κόψιµο» στα ελαιοτριβεία, είναι ελάχιστες
Από την άλλη πλευρά στην Κρήτη διαπιστώνεται µια αυξηµένη κινητικότητα σε διαγωνισµούς (δηµοπρασίες) Συνεταιρικών ελαιοτριβείων τα οποία σωστά επιµένουν σε διαφανείς διαδικασίες παρά το ότι οι αγοραστές δείχνουν να τις αποκρούουν αποφεύγοντας τον ανταγωνισµό! Ετσι, καποιες δηµοπρασίες κηρύχτηκαν «ασύµφορες» λογω χαµηλών τιµών και δεν κατακυρώθηκαν, ενώ άλλες κατέληξαν «άγονες» (χωρίς προσφορές),!

Συνοπτική εικόνα τιµών

Τελικά οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές που διαµορφωθήκαν για το έξτρα παρθένο κατά χώρες συνοπτικά έχουν ως εξής:


Στην Ελλάδα  οι τιµές του έξτρα κυµάνθηκαν: Στην Κρητη από 4,60-5,05 €/κ και στην Πελοπόννησο από 4,30-5,25€/κ
Στην Ισπανία οι µέγιστες τιµές του έξτρα αυξηθήκαν στα 6,50€/κ από τα 5,12€/κ της προηγούµενης εβδοµάδας και αφορούν το 1% των πωλήσεων (Πιν.2), ενώ οι ελάχιστες διατηρηθήκαν στα 3,79€/κ και αποτελούν το 57% των πωλήσεων.
Στην Ιταλία   τώρα και τρεις βδοµάδες τιµές έξτρα δεν εµφανίζονται στην κρατική ιστοσελίδα.. Εµφανιστήκαν µόνο σε ιδιωτική ιστοσελίδα στο Bari στις 27/1 κυµάνθηκαν από 6,80 έως 7,40€/κ
Στην Τυνησία  οι τιµές των έξτρα αυξήθηκαν ελαφρά από τα 3,68€/κ στα 3,73€/κ
Αναλυτικά οι τιµές ελαιολάδου παρουσιάζονται στο ∆ελτίο τιµών του ΣΕ∆ΗΚ, το οποίο µπορείτε να δείτε στο www.sedik.gr .

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum