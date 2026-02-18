Τιµές: Αυξηµένες για τα υπερ-έξτρα στην Ισπανία, περίπου ίδιες στην Ελλάδα

» Παγωµένη αγορά µε «ασύµφορες» ή «άγονες» δηµοπρασίες στην Κρήτη!

Με αρκετες ιδιαιτερότητες συνεχίστηκε την περασµένη εβδοµάδα η έκρυθµη κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί µε τις εξαγωγές της µεγάλης φέτος παραγωγής της Τυνησίας και τις νέες εκτιµήσεις της παραγωγής και τις απώλειες λογω καταιγίδων στην Ισπανια.

Ετσι, συνεχίζεται η εκκρεµότητα ικανοποίησης του αιτήµατος της Τυνησίας για αύξηση των αδασµολόγητων εξαγωγών της στην ΕΕ σε 100.000 τόνους, ενώ παράλληλα, σύµφωνα µε Ισπανικά δηµοσιεύµατα έχει πλέον ολοκληρωθεί η κατανοµή των αδασµολόγητων εισαγωγών 57.000 τόνων από Τυνησία σε ενδιαφερόµενες Κοινοτικές εταιρείες.

Στην Ισπανια µετά τις βροχοπτώσεις µειώθηκε θεαµατικά η κινητικότητα σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα, σε όλες τις ποιοτικές κατηγορίες κατά 30-50% πράγµα που ως φαίνεται συνετέλεσε σε θεαµατική αύξηση των τιµών των υπέρ-έξτρα (extrissima) στα 6,5€/κ που ως φαίνεται είναι πολύ λίγα!.

Στην Ελλάδα η κινητικότητα της αγοράς, εξακολουθεί πολύ χαµηλή έως παγωµένη και οι πωλήσεις χύµα σε ατοµικό επίπεδο «κόψιµο» στα ελαιοτριβεία, είναι ελάχιστες

Από την άλλη πλευρά στην Κρήτη διαπιστώνεται µια αυξηµένη κινητικότητα σε διαγωνισµούς (δηµοπρασίες) Συνεταιρικών ελαιοτριβείων τα οποία σωστά επιµένουν σε διαφανείς διαδικασίες παρά το ότι οι αγοραστές δείχνουν να τις αποκρούουν αποφεύγοντας τον ανταγωνισµό! Ετσι, καποιες δηµοπρασίες κηρύχτηκαν «ασύµφορες» λογω χαµηλών τιµών και δεν κατακυρώθηκαν, ενώ άλλες κατέληξαν «άγονες» (χωρίς προσφορές),!

Συνοπτική εικόνα τιµών

Τελικά οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές που διαµορφωθήκαν για το έξτρα παρθένο κατά χώρες συνοπτικά έχουν ως εξής:



Στην Ελλάδα οι τιµές του έξτρα κυµάνθηκαν: Στην Κρητη από 4,60-5,05 €/κ και στην Πελοπόννησο από 4,30-5,25€/κ

Στην Ισπανία οι µέγιστες τιµές του έξτρα αυξηθήκαν στα 6,50€/κ από τα 5,12€/κ της προηγούµενης εβδοµάδας και αφορούν το 1% των πωλήσεων (Πιν.2), ενώ οι ελάχιστες διατηρηθήκαν στα 3,79€/κ και αποτελούν το 57% των πωλήσεων.

Στην Ιταλία τώρα και τρεις βδοµάδες τιµές έξτρα δεν εµφανίζονται στην κρατική ιστοσελίδα.. Εµφανιστήκαν µόνο σε ιδιωτική ιστοσελίδα στο Bari στις 27/1 κυµάνθηκαν από 6,80 έως 7,40€/κ

Στην Τυνησία οι τιµές των έξτρα αυξήθηκαν ελαφρά από τα 3,68€/κ στα 3,73€/κ

Αναλυτικά οι τιµές ελαιολάδου παρουσιάζονται στο ∆ελτίο τιµών του ΣΕ∆ΗΚ, το οποίο µπορείτε να δείτε στο www.sedik.gr .