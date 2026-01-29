menu
18.7 C
Chania
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ελαιοκομικά Νέα

Τιµές: Αβεβαιότητα και προβληµατισµοί λόγω Τυνησίας και Mercosur!

Νίκος Μιχελάκης
Νίκος Μιχελάκης
0

Ζήτηση υπέρ-έξτρα ελαιολάδου και δηµοπρασίες Συν/σµων στην Ελλάδα

Το αίτηµα της Τυνησίας για αύξηση των αδασµολόγητων εισαγωγών της στην ΕΕ από 57.000 τόνους σε 100.000 τόνους,  το οποίο  εκκρεµεί, αλλα και η  απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπέµψει την εµπορική συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της Mercosur στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, σηµατοδότησαν µια περίοδο αβεβαιότητας και   προκάλεσαν  σοβαρούς  προβληµατισµούς σε αγοραστές και παραγωγούς , που εκδηλώνονται µε ποικίλες αντιδράσεις στην αγορά!

Αντιθέσεις για Mercosur  στη Ισπανια

Ειδικά στην Ισπανία, παρά το ότι η Κυβέρνηση της υποστήριξε την Συµφωνία, οι τρεις µεγάλες Αγροτικές οργανώσεις της χωράς,  Ένωση Νέων Αγροτών (ASAJA),  Ένωση Μικρών Αγροτών (UPA) και η  Αγροτική SOS, είναι αντίθετες µε αυτή.  Ετσι, χαιρέτισαν ως θετικη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να  παραπέµψει την Συµφωνία στο  ∆ικαστήριο της ΕΕ και µε  δηλώσεις τους ζήτησαν να εγκριθούν επειγόντως µέτρα διασφάλισης, συνοριακοί έλεγχοι,  ρήτρες και έλεγχοι  για προϊόντα τρίτων χωρών. 

Παράλληλα όµως διατύπωσαν την αντίθεση τους µε την στάση των Ισπανών Ευρωβουλευτών  οι οποίοι καταψήφισαν την  παραποµπή της Συµφωνίας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, σε αντίθεση µε την υπερψήφιση της  από  Ευρωβουλευτές άλλων χωρών.

Στα πλαίσια αυτά,  στην Ισπανια,   η πιεστική αναγκαιότητα για κάλυψη  συµβατικών υποχρεώσεων των αγοραστών και ο φόβος για δυσάρεστες εξελίξεις στο προσεχές διάστηµα, οδήγησαν σε µια  σηµαντική αύξηση,  σχεδόν διπλασιασµό,  της κινητικότητας της αγοράς,   η οποία ανέβασε την τιµή των έξτρα στα   5,40€/κ .

Υποτονικότητα και δηµοπρασίες στην Ελλάδα

Αντίθετα, στην Ελλάδα η  κινητικότητα της αγοράς  εξακολουθεί να είναι πολύ υποτονική  αφού ως φαίνεται εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την  µειωµένη ζήτηση των Ιταλών,  οι όποιοι ενδιαφέρονται µόνο για τα υπέρ-έξτρα!  Ετσι, όπως φαίνεται  και από το ∆ελτιο του ΣΕ∆ΗΚ, οι αγοραπωλησίες που γίνονται  σε ατοµικό επίπεδο «µε κόψιµο» είναι πολύ περιορισµένες  ενώ  οι  διαγωνισµοί  (δηµοπρασίες) των  Συνεταιρισµών αυξηµένες. Τις  µέρες αυτές όπως φαίνεται στο www.sedik.gr  βρίσκονται σε εξέλιξη  διαγωνισµοί τριών Συνεταιρισµών (Κριτσάς, Ζάκρου και Θραψανού)   στην Κρήτη!

Συνοπτική εικόνα 

διεθνούς αγοράς

Οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές ελαιολαδου στην Ελλάδα και τις κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες κατά την 27-1-26  , όπως προκυπτουν  από το ∆ελτιο του ΣΕ∆ΗΚ www.sedik.gr   εχουν όπως στον Πίνακα 1 από τον οποίο  διαπιστωνονται  συνοπτικά  τα εξής:

Στην Ελλάδα  οι τιµές του έξτρα διατηρούνται στα ίδια επίπεδα. Στην Κρητη κυµαίνονται από 4,60-5,0 €/κ, στην Πελοπόννησο από 4,20-5,10€/κ και στα νησιά επανήλθαν στα 4,20€/κ από τα 4,60€/κ.  που ήταν.

Στην Ισπανία υπάρχει κάποια  αύξηση κατά  10% περίπου στις µέγιστες που έφτασαν  στα 5,39€/κ  αλλα αποτελούν µόλις το 3% των πωλήσεων (Πιν.2)  και φαίνεται ότι αφορούν λαδια υψηλής ποιότητας.

Οι ελάχιστες διατηρούνται  σταθερές στα 3,79€/κ και αποτελούν το 41% των πωλήσεων.

Στην Ιταλία   τώρα και τρεις βδοµάδες δεν εµφανίζονται  σε κρατική  ιστοσελίδα τιµές έξτρα παρθένου. Αναφέρονται µονό  τιµές (απλού) Παρθένου και ΠΟΠ οι οποίες κυµαίνονται από 8,70- 12,00 €/κ. Τιµές  για το έξτρα παρθένο είδαµε σε ιδιωτική  ιστοσελίδα να  κυµαίνονται στο Bari  από  6,80 έως 7,40€/κ 

Στην Τυνησία οι τιµές των έξτρα έπεσαν ελαφρά από τα  3,68€/κ στα 3,58€/κ

Αναλυτικά οι τιµές ελαιολάδου παρουσιάζονται στο ∆ελτίο τιµών του ΣΕ∆ΗΚ, το οποίο µπορείτε να δείτε  στο www.sedik.gr

 

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άµισθος  Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά από άδεια του (nmixel@otenet.gr)

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum