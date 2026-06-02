menu
24.4 C
Chania
Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Ελαιοκομικά Νέα

Τιµές: Αναταράξεις στις αγορές προκαλεί η ανθοφορία στην Ισπανία!

Νίκος Μιχελάκης
Νίκος Μιχελάκης
0

» Απραξία και πτωτικές τάσεις στην Ελλάδα

Η πλούσια εµφάνιση της ανθοφορίας στις ελιές κατά τα τέλη Μαΐου, στην Ισπανία έχει προκαλέσει ποικίλα συναισθήµατα και αντιδράσεις στον αγροτικό και εµπορικό τοµέα της Ισπανίας και των άλλων ελαιοπαραγωγικών χωρών.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα Ισπανικών ΜΜΕ, οι βιοµηχανίες τυποποίησης δείχνουν σχετικά ήρεµες και απρόθυµες να αγοράσουν, αναµένοντες ότι η πλούσια ανθοφορία θα προκαλέσει εντυπώσεις υπερπαραγωγής και θα συντελέσει σε πτώση των τιµών.
Στoν τοµέα των Συν/σµων φαίνεται ότι παρά την δηµόσια σύσταση του Cristobal Gallego  Πρόεδρου των Αγροδιατροφικων Συν/σµων Ανδαλουσιας για ψυχραιµία και αποφυγή πανικού, κάποιοι παραγωγοί µετά τις 20/5 άρχισαν να πουλούν (Σχ.1) και οι ελάχιστες τιµές των έξτρα (Πιν.1.) έπεσαν από τα 3,90€/κ στα 3,50€/κ
Τελικά, βραχυπρόθεσµα, στην Ισπανία σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, µάλλον αναµένεται κάποια ανοµοιοµορφία στις εµπορικές συµπεριφορές και ίσως άσκηση τεράστιας πίεσης από την πλευρά των παραγωγών και των θεσµών για στήριξη των τιµών παραγωγού!
Και εδώ βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ισπανική Κυβέρνηση ψήφισε πέρυσι Νόµο για απόσυρση ποσοτήτων προϊόντος σε περίπτωση που υπάρξει διαταραχή της αγοράς! Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο τον έχει η πραγµατική παραγωγή η οποία για να φανεί και εκτιµηθεί θα χρειαστεί κάποιους µήνες! Ως τότε λοιπόν ψυχραιµία συνιστούµε και εµείς!

Συνοπτική εικόνα τιµών

Τελικά οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές του έξτρα όπως διαµορφώθηκαν  κατά χώρες   στις  26-5-26 έχουν συνοπτικά όπως στον Πιν.1.
Στην Ελλάδα  οι τιµές του έξτρα που δόθηκαν στο ∆ελτίο ΣΕ∆ΗΚ κυµάνθηκαν στην Κρήτη από 4,50-5,05 €/κ ,  στην Πελοπόν νησο από 3,70 €/κ- 4.60 €/κ και στα Νησιά στα 3,80€/κ
Στην Ισπανία κυµάνθηκαν από 3,49 €/κ – 4,79®€/κ ενώ στην Ιταλία διατηρήθηκαν από 5,50€/κ- 8,30€/κ και στην Τυνησία  στα 4,08€/κ.
Αναλυτικότερα οι τιµές φαίνονται στο πλήρες  ∆ελτίο Τιµών του ΣΕ∆ΗΚ της 26-05-2026 στο:  https://www.sedik.gr/deltio-timon

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις
και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum