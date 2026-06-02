Τιµές: Αναταράξεις στις αγορές προκαλεί η ανθοφορία στην Ισπανία!

» Απραξία και πτωτικές τάσεις στην Ελλάδα

Η πλούσια εµφάνιση της ανθοφορίας στις ελιές κατά τα τέλη Μαΐου, στην Ισπανία έχει προκαλέσει ποικίλα συναισθήµατα και αντιδράσεις στον αγροτικό και εµπορικό τοµέα της Ισπανίας και των άλλων ελαιοπαραγωγικών χωρών.

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα Ισπανικών ΜΜΕ, οι βιοµηχανίες τυποποίησης δείχνουν σχετικά ήρεµες και απρόθυµες να αγοράσουν, αναµένοντες ότι η πλούσια ανθοφορία θα προκαλέσει εντυπώσεις υπερπαραγωγής και θα συντελέσει σε πτώση των τιµών.

Στoν τοµέα των Συν/σµων φαίνεται ότι παρά την δηµόσια σύσταση του Cristobal Gallego Πρόεδρου των Αγροδιατροφικων Συν/σµων Ανδαλουσιας για ψυχραιµία και αποφυγή πανικού, κάποιοι παραγωγοί µετά τις 20/5 άρχισαν να πουλούν (Σχ.1) και οι ελάχιστες τιµές των έξτρα (Πιν.1.) έπεσαν από τα 3,90€/κ στα 3,50€/κ

Τελικά, βραχυπρόθεσµα, στην Ισπανία σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, µάλλον αναµένεται κάποια ανοµοιοµορφία στις εµπορικές συµπεριφορές και ίσως άσκηση τεράστιας πίεσης από την πλευρά των παραγωγών και των θεσµών για στήριξη των τιµών παραγωγού!

Και εδώ βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η Ισπανική Κυβέρνηση ψήφισε πέρυσι Νόµο για απόσυρση ποσοτήτων προϊόντος σε περίπτωση που υπάρξει διαταραχή της αγοράς! Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο τον έχει η πραγµατική παραγωγή η οποία για να φανεί και εκτιµηθεί θα χρειαστεί κάποιους µήνες! Ως τότε λοιπόν ψυχραιµία συνιστούµε και εµείς!

Συνοπτική εικόνα τιµών

Τελικά οι µέγιστες και ελάχιστες τιµές του έξτρα όπως διαµορφώθηκαν κατά χώρες στις 26-5-26 έχουν συνοπτικά όπως στον Πιν.1.

Στην Ελλάδα οι τιµές του έξτρα που δόθηκαν στο ∆ελτίο ΣΕ∆ΗΚ κυµάνθηκαν στην Κρήτη από 4,50-5,05 €/κ , στην Πελοπόν νησο από 3,70 €/κ- 4.60 €/κ και στα Νησιά στα 3,80€/κ

Στην Ισπανία κυµάνθηκαν από 3,49 €/κ – 4,79®€/κ ενώ στην Ιταλία διατηρήθηκαν από 5,50€/κ- 8,30€/κ και στην Τυνησία στα 4,08€/κ.

Αναλυτικότερα οι τιµές φαίνονται στο πλήρες ∆ελτίο Τιµών του ΣΕ∆ΗΚ της 26-05-2026 στο: https://www.sedik.gr/deltio-timon

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις

και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)