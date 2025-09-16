menu
Τη Δευτέρα η πρώτη σε επίπεδο Κρήτης δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με 104 κατηγορούμενους

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

«Καρφίτσα» δεν θα πέφτει στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη σε επίπεδο Κρήτης δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr στο εδώλιο παραπέμπονται 104 κρητικοί, στους οποίους καταλογίζεται ότι σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να εισπράττουν επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι, γυναίκες και άνδρες, κάποιοι συγγενείς μεταξύ τους, προέρχονται από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου.

Το μοτίβο σταθερό και επαναλαμβανόμενο: υπέβαλαν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν ενίσχυση αλλά και να συμμετάσχουν σε μέτρα/δράσεις για τα δικαιώματα που δήλωναν, και δη μεταξύ άλλων για δικαιώματα επί ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων. Δήλωναν ανά περίπτωση ως ενοικιαζόμενα κάμποσα αγροτεμάχια, εμφάνιζαν τα στοιχεία συγκεκριμένων δήθεν εκμισθωτών, προσκόμιζαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς επίρρωση των δηλωθέντων καθώς και τα αντίστοιχα συμφωνητικά αγρομίσθωσης.

Όμως οι δηλώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα εν λόγω αγροτεμάχια, ούτε όμως και οι κατηγορούμενοι τα είχαν μισθώσει απ’ αυτούς και ουδέποτε είχαν καλλιεργήσει τις επίδικες εκτάσεις.

Πάντως, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων δεν εισέπραξαν ούτε ευρώ αφού, όπως αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα, δεσμεύτηκαν ΑΦΜ από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων ή κρίθηκαν ως μη δικαιούχοι επιδότησης βάσει διασταυρωτικών ελέγχων.

