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Κυριακή, 28 Ιουνίου, 2026
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Τι ανακοίνωσαν Μπαχρέιν και Κουβέιτ για τις νέες επιθέσεις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η αντιαεροπορική άμυνα του Μπαχρέιν αντιμετώπισε σήμερα πυρά ιρανικών πυραύλων και drones, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του μικρού βασιλείου του Κόλπου, σε ένα πλαίσιο νέας ανταλλαγής πληγμάτων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παρά την κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν “αναχαίτισαν και κατέστρεψαν έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ύπουλες ιρανικές επιθέσεις”, διευκρινίζουν στην ανακοίνωση όπου αναφέρουν ότι βρίσκονται σε “κατάσταση ύψιστου συναγερμού”.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τις επιθέσεις ως μία εσκεμμένη και κατ’ επανάληψη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να καταστήσει υπόλογο το Ιράν.

Από την πλευρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε την “κατάφωρη παραβίαση” της κυριαρχίας του έπειτα από πλήγματα σήμερα “την αυγή” εναντίον του εδάφους του, λέγοντας ότι “θέτουν σε κίνδυνο” τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε σε ανακοίνωση που εξέδωσε τις “απεχθείς και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ιράν (…) η τελευταία από τις οποίες [πραγματοποιήθηκε] την αυγή [σήμερα]”. Το μικρό εμιράτο του Κόλπου είχε κάνει λόγο νωρίτερα για πυρά “εχθρικών πυραύλων και drones” που είχαν στόχο το έδαφός του.

 

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