Τι ανακάλυψαν οι µοναχοί?

Ο µοναστικός τρόπος ζωής – εργασία, προσευχή και σιωπηλός στοχασµός- βοήθησε να ανθίσουν πρωτότυπες ιδέες. Οι µοναχοί στην πάροδο των χρόνων, αποµονωµένοι και µην έχοντας και πολλά να κάνουν, µπορούσαν να σκεφτούν, να ανακαλύψουν και να εφεύρουν διάφορα ενδιαφέροντα. Τα µοναστήρια, τα οποία κατά τον Μεσαίωνα διατήρησαν την κλασική γνώση, έδιναν στους µοναχούς ένα πνευµατικό προβάδισµα, ένα πλεονέκτηµα απρόσιτο από τον απλό λαό. Ήδη από τον 11ο αιώνα, διαβάζουµε για τον Eilmer του Malmesbury, τον «Ιπτάµενο Μοναχό», ο οποίος κατασκεύασε ένα ανεµόπτερο µε το οποίο κατάφερε να… πετάξει για µικρή απόσταση. Τον 13ο αιώνα, ο Φραγκισκανός µοναχός Roger Bacon υπήρξε υποστηρικτής της πειραµατικής επιστήµης και της επιστηµονικής µεθόδου. Εκτός από την επιστήµη όµως, οι µοναχοί συνέβαλαν επίσης στην εκπαίδευση, τη µουσική, τις επιχειρήσεις, ακόµη και τη γαστρονοµία. Σήµερα, οι «Ιστορίες από τον Κόσµο» σας παρουσιάζουν εντυπωσιακές ανακαλύψεις και καινοτοµίες που προέρχονται από µοναχούς.

Αρµένικο Αλφάβητο

Το 301 µ.Χ., η Αρµενία έγινε η πρώτη χώρα που υιοθέτησε επίσηµα τον Χριστιανισµό ως κρατική θρησκεία. Αυτό δεν σήµαινε όµως ότι όλοι οι Αρµένιοι ασπάστηκαν τον Χριστιανισµό. Χρειάστηκαν χρόνια σκληρού προσηλυτισµού, στον οποίο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Στις αρχές του 5ου αιώνα, ένας µοναχός, ο Mesrop Mashtots συνειδητοποίησε ότι η έλλειψη εξοικείωσης των Αρµενίων µε τις γραπτές χριστιανικές γραφές και τη λειτουργία είχε µεγάλη σχέση µε την αντίστασή τους στον προσηλυτισµό. Η Αρµενία δεν είχε επίσηµο σύστηµα γραφής, οπότε ο Mashtots αποφάσισε να δώσει στον λαό το δικό του αλφάβητο µε το οποίο θα µετέφραζε τα χριστιανικά κείµενα. Ο θρύλος λέει ότι ο µοναχός είχε ένα θεϊκό όραµα που του αποκάλυψε το αλφάβητο. Στην πραγµατικότητα, ο Mashtots – ο οποίος ήταν θεολόγος και γλωσσολόγος – µάλλον τροποποίησε µια αρχαία αρµενική γραφή που είχε χαθεί. Το «σύγχρονο» και ενηµερωµένο αλφάβητο είχε 38 γράµµατα – 31 σύµφωνα και 7 φωνήεντα – και ήταν πιθανώς επηρεασµένο από την Περσική γραφή Παχλαβί και το ελληνικό αλφάβητο, που ήταν απόλυτα ταιριαστό στους σύνθετους ήχους της αρµενικής γλώσσας. Η πρώτη αρµενική Βίβλος συντάχθηκε το 410 µ.Χ. Στη συνέχεια ο Mashtots ίδρυσε σχολεία όπως το Μοναστήρι Αµαράς στο σηµερινό Ναγκόρνο-Καραµπάχ για να διδάξει το αλφάβητο. Πέρα από το να διευκολύνει την εξάπλωση του Χριστιανισµού, το αλφάβητο έδωσε στους Αρµένιους εθνική ταυτότητα και αποτέλεσε µια ενοποιητική δύναµη που τους βοήθησε να αντισταθούν στους εισβολείς. Το αλφάβητο αυτό χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα.

Τα πρέτζελ

Η ευρέως αποδεκτή ιστορία προέλευσης του πρέτζελ εντοπίζεται σε ένα µοναστήρι κοντά στην Αόστα της Ιταλίας, το 610 µ.Χ. Ήταν η Σαρακοστή, η περίοδος της µετάνοιας, όπου οι Χριστιανοί προσευχόντουσαν και νήστευαν µε τα χέρια τους σταυρωµένα στο στήθος (σ.σ: κάθε χέρι ακουµπάει στον αντίθετο ώµο). Ένας νεαρός µοναχός που ετοίµαζε άζυµο ψωµί είχε την ιδέα να στρίψει τη ζύµη ώστε να µοιάζει µε αυτή τη στάση προσευχής και να δώσει το ψωµί στα παιδιά ως ανταµοιβή για τις προσευχές τους. Οι τρεις τρύπες στα πρέτζελ αντιπροσώπευαν την Αγία Τριάδα. Ονόµασε το ψωµί πρετιόλα, ή «µικρή ανταµοιβή». Η δηµιουργία του µοναχού εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι τον 15ο αιώνα, το ιδιαίτερο σχήµα είχε γίνει σύµβολο καλής τύχης, ευηµερίας και µακροζωίας, καθιστώντας το ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Γερµανία, όπου τρώγονταν µε σφιχτά βραστά αυγά τη Μεγάλη Παρασκευή. Το πρέτσελ πλέον συνδέεται κυρίως µε τη Γερµανία, και ήταν οι Γερµανοί του Παλατίνου, ή οι Ολλανδοί της Πενσυλβάνια, που εισήγαγαν το «πρέτζελ» στην Αµερική το 1710.

Ηµερολόγιο

Από τη στιγµή που η Σύνοδος της Νίκαιας το 325 µ.Χ. όρισε ότι το Πάσχα έπρεπε να πέφτει την πρώτη Κυριακή µετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθούσε την εαρινή ισηµερία, η Εκκλησία είχε πρόβληµα να υπολογίσει ποια ηµέρα του χρόνου θα συνέβαινε αυτό. Το 525 µ.Χ., ένας Σκύθης µοναχός, ο ∆ιονύσιος ο Έξιγος σκέφτηκε την ιδέα της µέτρησης των ετών από τη γέννηση του Χριστού. Εκείνη την εποχή, τα χρόνια µετριούνταν από τη βασιλεία του Ρωµαίου αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού, διαβόητου διώκτη των Χριστιανών, και ο ∆ιονύσιος δεν ήθελε να διαιωνίσει τη µνήµη του. Πιθανότατα χρησιµοποιώντας µαρτυρίες από προηγούµενους πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Κλήµης της Αλεξάνδρειας και ο Ευσέβιος της Καισάρειας, ο ∆ιονύσιος προσδιόρισε το έτος γέννησης του Ιησού ως το 1 µ.Χ. – Anno Domini, καθιστώντας έτσι το έτος 247 στο ∆ιοκλητιανό σύστηµα ίσο µε το 532 µ.Χ., το έτος του πρώτου Πάσχα χρησιµοποιώντας το νέο ηµερολόγιο. Οι σύγχρονες εκτιµήσεις υπολογίζουν ότι οι υπολογισµοί του ∆ιονύσιου είχαν κάποια καθυστέρηση και ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στην πραγµατικότητα γύρω στο 6 µε 4 π.Χ. Ο ∆ιονύσιος δεν ασχολήθηκε µε τα χρόνια πριν από τον Ιησού — αυτό το έκανε ένας άλλος µοναχός, ο Σεβάσµιος Βέδας. Το 731 µ.Χ., ο Βέδας ολοκλήρωσε την Εκκλησιαστική Ιστορία του Αγγλικού Λαού, η οποία χρησιµοποίησε το σύστηµα AD και το επέκτεινε χρησιµοποιώντας BC για να δηλώσει τα χρόνια «πριν από τον Χριστό». Το έργο του Βέδα διέδωσε το σύστηµα BC/AD και µέχρι τον 15ο αιώνα, όλη η ∆υτική Ευρώπη το είχε υιοθετήσει. Εννοείται ότι το πΧ και το µΧ το χρησιµοποιούµε µέχρι και σήµερα.

H παρµεζάνα

Το πασίγνωστο Parmigiano Reggiano, ή παρµεζάνα, ήταν εφεύρεση Βενεδικτίνων και Κιστερκιανών µοναχούς τον 13ο αιώνα. Τα µοναστήρια της περιοχής Πάρµα-Ρέτζιο της Ιταλίας κατείχαν αγροκτήµατα, ή φάρµες, όπου ζούσαν αγελάδες από τις οποίες οι µοναχοί προµηθεύονταν το γάλα τους. Το τυρί ήταν το αποτέλεσµα της αναζήτησής τους για έναν τρόπο παράτασης της διάρκειας ζωής του γάλακτος. Προσθέτοντας αλάτι από τα ορυχεία Salsomaggiore στο γάλα, οι µοναχοί έφτιαχναν ξηρό τυρί σε µεγάλα «κεφάλια» που µπορούσαν να διαρκέσουν πολύ. Το 1254, έχουµε ήδη την πρώτη απόδειξη ότι η παρµεζάνα πωλούνταν στη µακρινή Γένοβα. Τον 14ο αιώνα, πωλούνταν στη Ροµάνια, το Πεδεµόντιο, την Τοσκάνη και σε λιµάνια της Μεσογείου. Το 1612, ο ∆ούκας της Πάρµας όρισε την περιοχή ως επίσηµο τόπο παραγωγής παρµεζάνας για να προστατεύσει το προϊόν από παρόµοια τυριά. Εκτός από καινοτοµίες όπως ο ορός γάλακτος που έχει υποστεί ζύµωση και η θέρµανση µε ατµό, το Parmigiano Reggiano παρασκευάζεται ακόµα και σήµερα µε τον τρόπο που το έκαναν οι µοναχοί τον Μεσαίωνα – φυσικά και χωρίς πρόσθετα.

