Θύματα του Έπστιν κατέθεσαν αγωγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης και της Google

Θύματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη φυλακή, υπέβαλαν χθες, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ ΜΠΕ, αγωγή κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της Google μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους κατά λάθος σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για τον Αμερικανό χρηματιστή, συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεών του με εξέχουσες προσωπικότητες.

Αλλά αυτά τα έγγραφα περιελάμβαναν τα ονόματα θυμάτων που υποτίθεται ότι θα παρέμεναν ανώνυμα.