Ουκρανία: Θύματα από τον νέο βομβαρδισμό του Κιέβου (vid.)

Στόχους στο Κίεβο χτυπά πλέον η Ρωσία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες κατά το πλήγμα στον πύργο τηλεοπτικών μεταδόσεων της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ τα διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν πως οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ένας σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην τηλεόραση.

Νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το Κίεβο, ενώ πλησίαζε μεγάλο στρατιωτικό κομβόι μήκους άνω των 60 χλμ. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκεται η Μαριούπολη, ενώ το πρωί κλιμακώθηκαν οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, με αναφορές για θύματα μεταξύ των αμάχων.

Video of the shelling of the TV tower. #Russians are hitting the communications facilities of the #Ukrainian capital. pic.twitter.com/e2y90keGfV

«Πολεμάμε για την ελευθερία και την Ουκρανία». Με αυτή τη φράση και σε δραματικό τόνο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ζητά την ένταξη «χωρίς καθυστέρηση» της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από τη ρωσική εισβολή, απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παράλληλα, το Κίεβο απευθύνει έκκληση στο ΝΑΤΟ για υποστήριξη της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, μέσω no fly zone.

Λίγο αργότερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι με νέα ανάρτησή του στο twitter δήλωσε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται μετά την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων σε τηλεοπτικό πύργο κοντά σε ένα μεγάλο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Κίεβο.

«Προς τον κόσμο: τι νόημα έχει να λέμε «ποτέ ξανά» για 80 χρόνια, αν ο κόσμος μένει σιωπηλός όταν πέφτει μια βόμβα στην ίδια τοποθεσία του Babyn Yar; Τουλάχιστον 5 νεκροί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται…», έγραψε ο Ζελένσκι.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022