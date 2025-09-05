Θύµα της γραφειοκρατίας και της ατολµίας η δακοπροστασία της ελιάς

■ Προτάσεις για ριζική αναδιοργάνωση της δακοκτονίας

Τα σοβαρά προβλήµατα που έχουν ανακύψει τελευταία κατά την εφαρµογή της δολωµατικής ∆ακοκτονίας και οι αυξηµένες δακοσυλλήψεις που επισηµαίνονται από υπηρεσίες και παραγωγούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και της χώρας αποτέλεσαν θέµα διαµαρτυριών και κινητοποιήσεων αγροτικών οργανώσεων που έγιναν πρόσφατα στα Χανιά και σε άλλες περιοχές.

Και κύρια προβλήµατα στα οποία επικεντρώθηκαν οι διαµαρτυρίες αυτές ήταν η έλλειψη φάρµακων για την εκτέλεση των αναγκαίων ψεκασµών αφού και φέτος, όπως και όλα σχεδόν τα τελευταία χρόνια, επαναλήφθηκε η ακατανόητη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της προµήθειας των φαρµάκων από τις κεντρικές υπηρεσίες, µε αποτελεσµα να παραδοθούν ως φαινεται και φετος, όπως κάθε χρόνο, «κατόπιν εορτής» τον Οκτωβριο όταν η κρισιµη περίοδος της εφαρµογής τους θα έχει ηδη λήξει!

Αν σε όλα αυτά προστεθούν:

-Η µειωµένη χρηµατοδότηση του προγράµµατος η οποία παρά τις µικρές αυξήσεις που δέχτηκε τελευταία (Σχ.1) υστερεί ακόµη από τα προ Μνηµονίων επίπεδα και αδυνατεί να καλύψει τις σηµερινές αυξήσεις κόστους εργατικών

-Η καθυστέρηση των προσλήψεων των Τοµεαρχών και του Τεχνικου προσωπικου,

-Η αναποτελεσµατικότητα καιτα προβληµατα των διαγωνιστικών διαδικασιών για εργολαβίες, και αλλα πολλά!

Ειναι φανερό γιατί από πολλούς παραγωγούς η σωτηρία αναζητείται πλεον ειτε στους καύσωνες, είτε στους ψεκασµούς κάλυψης µε ότι οι λύσεις αυτές, δυστυχώς, συνεπάγονται!

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Επειδή όλα τα παραπάνω επαναλαµβάνονται σχεδόν κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια, είναι φανερό ότι πρέπει επι τυελους να αντιµετωπιστούν όχι µε απλές σηµειακές εµβαλωµατικές λύσεις, αλλα µε πλήρη και ριζική αναδιοργάνωση της δολωµατικής δακοκτονίας.

Ο ΣΕ∆ΗΚ έχει ηδη υποβάλλει σχετικά υποµνήµατα µε τα οποία επισηµαίνει ότι µιά τέτοια αναδιοργάνωση πρέπει να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:

• Περιφερειοποίηση πιστώσεων και αρµοδιοτήτων ώστε να γίνονται έγκαιρα οι προµήθειες των ενδεδειγµένων φαρµάκων και οι προσλήψεις έµπειρου εποπτικού και τεχνικου προσωπικού

• Εξασφάλιση απαραιτήτων πιστώσεων για κάλυψη πραγµατικού κόστους ψεκασµών και των δύσβατων αλλα σηµαντικής άξιας ελαιώνων.

• Ένταξη της δολωµατικής δακοκτονίας λογω της αναµφισβήτητης Οικολογικής διάστασης της στα οικολογικά σχήµατα της ΚΑΠ

• Επικαιροποίηση των κανόνων εφαρµογής όσον αφορά την έναρξη των ψεκασµών, τον τρόπο διενέργειας τους, την εξαίρεση από τους ψεκασµούς ελαιώνων.

• Ενηµέρωση ελαιοπαραγωγών, ελαιουργείων και καταστηµάτων για τα απαγορευµένα για τον δάκο φυτοφάρµακα και για τα επιτρεπτά όρια υπολειµµάτων.

• Επανεξέταση αποφάσεων εξαίρεσης ελαιώνων η περιοχών από τους γενικούς δολωµατικούς ψεκασµούς της κρατικής δακοκτονίας καθότι ακυρώνουν το κυρίαρχο πλεονέκτηµα της µεθόδου που είναι η καθολικότητα των ψεκασµών.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr