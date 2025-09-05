menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕλαιοκομικά Νέα
Ελαιοκομικά Νέα

Θύµα της γραφειοκρατίας και της ατολµίας η δακοπροστασία της ελιάς

Νίκος Μιχελάκης
Νίκος Μιχελάκης
0

■ Προτάσεις για ριζική αναδιοργάνωση της δακοκτονίας

Τα σοβαρά προβλήµατα που έχουν ανακύψει τελευταία κατά την εφαρµογή της δολωµατικής ∆ακοκτονίας και οι αυξηµένες δακοσυλλήψεις που επισηµαίνονται από υπηρεσίες και παραγωγούς σε πολλές περιοχές της Κρήτης και της χώρας αποτέλεσαν θέµα διαµαρτυριών και κινητοποιήσεων αγροτικών οργανώσεων που έγιναν πρόσφατα στα Χανιά και σε άλλες περιοχές.
Και κύρια προβλήµατα στα οποία επικεντρώθηκαν οι διαµαρτυρίες αυτές ήταν η έλλειψη φάρµακων για την εκτέλεση των αναγκαίων ψεκασµών αφού και φέτος, όπως και όλα σχεδόν τα τελευταία χρόνια, επαναλήφθηκε η ακατανόητη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της προµήθειας των φαρµάκων από τις κεντρικές υπηρεσίες, µε αποτελεσµα να παραδοθούν ως φαινεται και φετος, όπως κάθε χρόνο, «κατόπιν εορτής» τον Οκτωβριο όταν η κρισιµη περίοδος της εφαρµογής τους θα έχει ηδη λήξει!
Αν σε όλα αυτά προστεθούν:
-Η µειωµένη χρηµατοδότηση του προγράµµατος η οποία παρά τις µικρές αυξήσεις που δέχτηκε τελευταία (Σχ.1) υστερεί ακόµη από τα προ Μνηµονίων επίπεδα και αδυνατεί να καλύψει τις σηµερινές αυξήσεις κόστους εργατικών
-Η καθυστέρηση των προσλήψεων των Τοµεαρχών και του Τεχνικου προσωπικου,
-Η αναποτελεσµατικότητα καιτα προβληµατα των διαγωνιστικών διαδικασιών για εργολαβίες, και αλλα πολλά!
Ειναι φανερό γιατί από πολλούς παραγωγούς η σωτηρία αναζητείται πλεον ειτε στους καύσωνες, είτε στους ψεκασµούς κάλυψης µε ότι οι λύσεις αυτές, δυστυχώς, συνεπάγονται!

ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Επειδή όλα τα παραπάνω επαναλαµβάνονται σχεδόν κατά κανόνα τα τελευταία χρόνια, είναι φανερό ότι πρέπει επι τυελους να αντιµετωπιστούν όχι µε απλές σηµειακές εµβαλωµατικές λύσεις, αλλα µε πλήρη και ριζική αναδιοργάνωση της δολωµατικής δακοκτονίας.
Ο ΣΕ∆ΗΚ έχει ηδη υποβάλλει σχετικά υποµνήµατα µε τα οποία επισηµαίνει ότι µιά τέτοια αναδιοργάνωση πρέπει να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα εξής:
• Περιφερειοποίηση πιστώσεων και αρµοδιοτήτων ώστε να γίνονται έγκαιρα οι προµήθειες των ενδεδειγµένων φαρµάκων και οι προσλήψεις έµπειρου εποπτικού και τεχνικου προσωπικού
• Εξασφάλιση απαραιτήτων πιστώσεων για κάλυψη πραγµατικού κόστους ψεκασµών και των δύσβατων αλλα σηµαντικής άξιας ελαιώνων.
• Ένταξη της δολωµατικής δακοκτονίας λογω της αναµφισβήτητης Οικολογικής διάστασης της στα οικολογικά σχήµατα της ΚΑΠ
• Επικαιροποίηση των κανόνων εφαρµογής όσον αφορά την έναρξη των ψεκασµών, τον τρόπο διενέργειας τους, την εξαίρεση από τους ψεκασµούς ελαιώνων.
• Ενηµέρωση ελαιοπαραγωγών, ελαιουργείων και καταστηµάτων για τα απαγορευµένα για τον δάκο φυτοφάρµακα και για τα επιτρεπτά όρια υπολειµµάτων.
• Επανεξέταση αποφάσεων εξαίρεσης ελαιώνων η περιοχών από τους γενικούς δολωµατικούς ψεκασµούς της κρατικής δακοκτονίας καθότι ακυρώνουν το κυρίαρχο πλεονέκτηµα της µεθόδου που είναι η καθολικότητα των ψεκασµών.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum