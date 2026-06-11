Θρύλοι των Χανίων σε εκδήλωση στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

» Και απονομή βραβείων και επαίνων στους μαθητές

Αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και τη λαϊκή κληρονομιά της Κρήτης ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσαν χθες βράδυ το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Σύλλογος Κρητικής Μουσικής Νομού Χανίων «Ο Χάρχαλης».

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Η εκδήλωση, με τίτλο «Θρύλοι των Χανίων» πραγματοποιήθηκε στον κήπο του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων. Θρύλους, οι οποίοι συνδέουν την ιστορία του τόπου με τη λαϊκή φαντασία και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, αφηγήθηκε ο Νίκος Μπλαζάκης ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε η ορχήστρα του Μουσικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής «Ο Χάρχαλης».

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η απονομή βραβείων και επαίνων στους μαθητές που διακρίθηκαν στους Μαθητικούς Διαγωνισμούς Ζωγραφικής και Προφορικών Μαρτυριών του σχολικού έτους 2025-2026. Μαθητές από την Παλαιόχωρα που διακρίθηκαν, με την εκπαιδευτικό Αθανασία Λαμπροπούλου, τη διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χρύσα Τερεζάκη και τον προϊστάμενο του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, Κωνσταντίνο Φουρναράκη.