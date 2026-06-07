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Κυριακή, 7 Ιουνίου, 2026
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«Θρύλοι των Χανίων» εκδήλωση στο Ι.Α.Κ.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Σύλλογος Κρητικής Μουσικής Νοµού Χανίων «Ο Χάρχαλης» συνδιοργανώνουν µια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση µε τίτλο «Θρύλοι των Χανίων», η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 21:00 µ.µ., στον Κήπο του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης στα Χανιά (Είσοδος από την οδό Γιάνναρη).
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασµών για την Παγκόσµια Ηµέρα Αρχείων και υπόσχεται να µεταφέρει το κοινό σε µια υποβλητική ατµόσφαιρα γεµάτη µνήµη, παράδοση και µυστήριο. Κεντρικός άξονας της βραδιάς είναι η αφήγηση κρητικών θρύλων από τον κ. Νίκο Μπλαζάκη, που συνδέουν το παρελθόν, µε τη λαϊκή φαντασία και την άυλη πολιτιστική µας κληρονοµιά. Την αφηγηµατική εµπειρία θα πλαισιώσει και θα συνοδεύσει µουσικά η ορχήστρα του Μουσικού Συνόλου Παραδοσιακής Μουσικής «Ο Χάρχαλης».
Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, στον ίδιο χώρο, στις 20:00 µ.µ., θα πραγµατοποιηθεί η επίσηµη Απονοµή Βραβείων & Επαίνων για τους Μαθητικούς ∆ιαγωνισµούς Ζωγραφικής και Προφορικών Μαρτυριών, που διοργανώθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

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