Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, 2026
Συνεργασίες
Συνεργασίες

Θρύλοι και παραδόσεις για τον Αγιο Χαράλαμπο στον Γαρίπα Περιβολίων

Γεώργιος Μανιαδάκης
Γεώργιος Μανιαδάκης
0

Στις 10 Φεβρουαρίου γιορτάζεται ο ιεροµάρτυρας Άγιος Χαράλαµπος, ο προστάτης Άγιος του οικισµού µας, του Γαρίπα Περιβολίων.

Ο Άγιος Χαράλαµπος ήταν ιερέας, γεννήθηκε στην Μαγνησία της Μικράς  Ασίας, έζησε ενάρετο βίο κηρύττοντας τον λόγο του Θεού και για τον λόγο αυτό  αποκεφαλίστηκε στον διωγµό του Σεπτίµιου Σεβήρου σε ηλικία 113 ετών!!!

Ο  τετραµάρτυρος ναός, λέγεται ότι χτίστηκε  από τον Εµµανουήλ  Ζυµβρακάκη, που έµενε εδώ στον Γαρίπα και εµπορεύονταν στα Χανιά, για χάρη των 4 παιδιών του και είναι αφιερωµένος στον Αγιο Χαράλαµπο, στην Κοίµηση της Θεοτόκου, στον Άγιο ∆ηµήτριο και στον Άγιο Σωτήρα. Υπόψη, ότι δυο από τα παιδιά του, ο Χαράλαµπος και ο Ιωάννης  διέπρεψαν ως ανώτατοι αξιωµατικοί του ελληνικού στρατού… Βέβαια, κατά τον Μανώλη Μανούσακα, οπτικό και ιστοριοδίφη, ο ναός προϋπήρχε και ο Ζυµβρακάκης τον ανακαίνισε .

Ο ναός παλαιότερα µέχρι και το 1963 που ανοίχτηκε ο δρόµος για το Θέρισο, είχε ένα µεγάλο περίβολο  περιτριγυρισµένο µε τοίχο  και πέντ έξι στρογγυλά  χτιστά  κολωνάκια, αλλά µε το άνοιγµα  του δρόµου δεν έµεινε σπιθαµή αυλής, ίσως αν υπήρχαν  τότε τα σηµερινά µηχανήµατα  και µέσα να σωζόταν  µέρος της αυλής. Το  καµπαναριό ανηγέρθη  το 1964 µε δαπάνη της χαροκαµένης µάνας και συζύγου Μαρίας  Αντωνίου Χονδράκη που ο άντρας της έπεσε στην µάχη της Κρήτης και ο γιος της εκτελέστηκε µαζί µε τους  33 Περβολιανούς σε ηλικία  µόλις  16  ετών,  στις εργασίες ανέγερσης του καµπαναριού, µαθητής Τετάρτης Γυµνασίου, συµµετείχα κι εγώ και θυµάµαι µε τα χρήµατα που έλαβα αγόρασα ένα ζευγάρι  σκαρπίνια!!!

Υπόψη, ότι στην διάρκεια της Κατοχής, για ένα διάστηµα, οι Γερµανοί  είχαν αποµονώσει εδώ Ιταλούς στρατιώτες µετά την πτώση του Μουσολίνι και της προσχώρησης της Ιταλίας στο πλευρό των συµµάχων. Πολλές φορές δε ,που αδιαφορούσαν οι Γερµανοί για το συσσίτιό τους, τους έδιναν κάτι τι  οι Γαριπιανοί για να µην υποφέρουν. Μάλιστα έκαναν και το εξής παράδοξο, για να ζεσταίνονται τον χειµώνα, πήγαιναν στο κοντινό µοναστήρι της Αγίας Κυριακής, έριχναν κάτω τα κεραµίδια  και έπαιρναν την ξυλεία ως καύσιµη θερµαντική ύλη, µαρτυρία της µητέρας µου που ήταν µαζώχτρα  στο  εν λόγω µετόχι, µετά την απελευθέρωση οι δικοί µας  αντί να αποκαταστήσουν την σκεπή ,πήγαν µε γκασµάδες και έβγαλαν τις καντονάδες και  γκρεµίστηκε το Μοναστήρι.

Εµείς, οι Γαριπιανοί, θεωρούµε τον Άγιο Χαράλαµπο, προστάτη της γειτονιάς µας  και για  αυτό µέχρι πριν λίγα χρόνια που µέναµε πολλοί άνθρωποι εδώ, αρκετοί ήταν εκείνοι που έφεραν το όνοµα  Χαράλαµπος.

Υπάρχει παράδοση, που λέει ότι ο Άγιος έσωσε την γειτονιά µας από επιδηµία πανούκλας – πανώλης.

Κατέβαινε, λέει η παράδοση, από απέναντι από το Σελί ένα ανθρωπόµορφο τέρας, µε άγρια όψη και κακές διαθέσεις, βγαίνει ο άγιος από την εκκλησία  και την περίµενε στο ποτάµι .

– Ποια είσαι και πού πας; τη ρωτά.

– Είµαι η πανούκλα, του απαντά  και πάω στο χωριό να αφήσω µόνο τα κλειδιά στις πόρτες, όπως έκανα και στα πίσω χωριά.

– ∆εν θα περάσεις, της απαντά ο παππούλης άγιος και µονοµιάς την αλυσοδένει  και την πατά µε τα πόδια του κι αυτή λυσσασµένη, µα ανίκανη  να αντιδράσει πλέον, πετάει φλόγες  από το στόµα της  και ξεψυχά .

Έτσι ακριβώς, µέχρι πριν λίγα χρόνια, υπήρχε εδώ στο τέµπλο η εικόνα του Αγίου που έδειχνε πολύ παραστατικά την νίκη του πάνω στη φοβερή ασθένεια της πανούκλας

Άλλη ιστορία, γύρω στα 1900,  πριν να φύγουν οι Τούρκοι, λέει, πως  εδώ δίπλα  στο νερό της πηγής, που οι παλιοί µας το θεωρούσαν Αγίασµα, ήρθε  µια Τουρκάλα και καθώς ήταν λερωµένο το µωρό της, πήγε να το βουτήξει και να το πλύνει µέσα στην πηγή. Την σταµάτησαν οι Γαριπιανές λέγοντάς της, να πάρει  νερό  και να το πλύνει έξω από την πηγή, αυτή επέµεινε και το βούτηξε λερωµένο µέσα στην  πηγή. Τότε, λέει, το µωρό «κοκκάλωσε» κι έβαλε η Τουρκάλα τα κλάµατα, οι δικοί µας την έβαλαν στην εκκλησία προσκύνησε τον Άγιο και το παιδί έγινε καλά.

Μια τρίτη, νεότερη µαρτυρία, για τον φύλακα άγγελο της γειτονιάς µας, είναι η παρακάτω, που µου την ανέφερε η κ. Βούλα Καπενεκάκη όπως της την διηγούνταν η µητέρα της  το γένος Μυλωνάκη που κατάγονταν από τα Κεραµειά.

Πολλοί έχουµε ακούσει, ότι λίγο πριν τον πόλεµο, κάποιοι Κεραµειανοί είχαν δαιµονιστεί, επειδή τους είχαν κάνει αφορισµό  οι µοναχοί της  Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, γιατί πριν πολλά χρόνια κάποιοι Κεραµειανοί βοσκοί είχαν κατακλέψει το Μοναστήρι.

Κατέβαιναν, λοιπόν, από την Παναγιά κάποιες δαιµονισµένες παίζοντας  ‘‘κούρταλα’’ (παλαµάκια) και κάνοντας και κάποιες ασχηµιες, τις ακολουθούσαν δε και κάποιοι συγχωριανοί τους, είτε για να τις προφυλάξουν, είτε και κάποιοι για να κάνουν ‘‘χάζι’’. Όταν έφτασαν λίγα βήµατα από την εκκλησία, γυρνάει και τους λέει «η αρχηγός» τους.

– Γυρίστε πίσω, δεν µπορούµε να περάσουµε, δεν µας αφήνει  αυτός «ο τραγογένης» και εννοούσε τον Άγιο Χαράλαµπο

Εδώ στο ευλογηµένο τόπο του Γαρίπα, στην περιοχή της ‘‘∆ρούµπας’’ που ίσως  να έχει αυτό το όνοµα  από τον δυνατό αέρα που έρχεται κάποιες φορές από το φαράγγι του Θερίσου, λες  και τον σπρώχνει κάποια  «δρούµπα» αεραντλία, υπάρχουν δυο πηγές του Αγίου Χαραλάµπους, ακριβώς δίπλα στην εκκλησία και της Κρυονερίδας  κάτω στην τσιµεντένια γέφυρα που οδηγεί ο δρόµος προς τα Μαριανά και που µε την τρίτη και πιο µεγάλη αυτή των Μπουτσουναριών, υδροδοτούσαν την πόλη των Χανίων από το 1551, όταν ο Ενετός άρχοντας  Leonardo Loredan µετέφερε το νερό των παραπάνω πηγών µε πήλινες σωλήνες στα  Χανιά.

Κλείνοντας την µικρή αναφορά στον Προστάτη άγιο του Γαρίπα, τον Άγιο Χαράλαµπο, θέλω να  σας παρακαλέσω, να προστατεύσουµε  και το ιστορικό και Αγιολογικό τοπωνύµιο ‘‘Άγιος Χαράλαµπος’’ όπως το γνωρίζουµε  και το χρησιµοποιούσαµε  πολλά πολλά χρόνια. Λέµε «Θα σε περιµένω στον Άγιο Χαράλαµπο, τον είδα στον άγιο Χαράλαµπο», και όχι αυτό που τελευταία ακούγεται. «Πάω στην Παναγίτσα  δώσαµε ραντεβού στη Παναγίτσα».

 *Ο Γεώργιος Μανιαδάκης είναι γέννηµα θρέµµαΓαριπιανός, συν/χος δάσκαλος

