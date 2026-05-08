Θρίλερ με το ναυτικό drone στη Λευκάδα

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με τον εντοπισμό του ναυτικού drone χθες στη Λευκάδα, που έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις ελληνικές αρχές, καθώς σύμφωνα με κάποιες πηγές ενημέρωσης φέρεται να ήταν «φορτωμένο» με εκρηκτικά.

Οπως έγινε γνωστό νωρίτερα, επιβεβαιώθηκε πως πρόκειται για ουκρανικό drone τύπου «MAGURA V3».

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Καθημερινή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρωί πυροτεχνουργός του Στρατού αφαίρεσε τους πυροκροτητές και στη συνέχεια στελέχη του Λιμενικού απενεργοποίησαν τις μπαταρίες για να σταματήσει η λειτουργία των μηχανών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνέχεια πρόκειται να μεταφερθεί με φορτηγό σε εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να εξακριβωθεί εάν στο εσωτερικό του υπάρχουν εκρηκτικά ή όχι, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απάντηση.

Ενα σενάριο που εξετάζεται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά πλοίων του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί τέτοια περιστατικά. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο σημειώθηκε επίθεση στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Qendil», ενώ τον Μάρτιο το επίσης ρωσικό «LNG Arctic Metagas» υπέστη σοβαρές ζημιές από έκρηξη νοτιοανατολικά της Μάλτας.