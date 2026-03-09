Θρίλερ για την τύχη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Την εκτέλεση των μελών της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν ζητούν φανατικοί μουσουλμάνοι καθώς οι αθλήτριες είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας κατά την εναρκτήρια εκδήλωση ποδοσφαιρικού τουρνουά στην Αυστραλία, όπου συμμετείχαν στο Κύπελλο Ασίας.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, χιλιάδες πολίτες στην Αυστραλία ζήτησαν να τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο καθώς η μοίρα τους είναι δυσοίωνη σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν.

Φίλαθλοι έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η ιρανική αποστολή φώναζαν «σώστε τα κορίτσια μας» που αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Να σημειωθεί ότι τα κρατικά μέσα στο Ιράν χαρακτήρισαν τις αθλήτριες προδότριες σε καιρό πολέμου ζητώντας ανοιχτά τη θανατική ποινή για όλες όσες αθλήτριες αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο.

Ο Ζάκι Χαϊντάρι, ακτιβιστής της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε ότι οι αθλήτριες θα αντιμετωπίσουν ή, ακόμη και θάνατο εάν σταλούν στην πατρίδα τους.

«Μερικά από αυτά τα μέλη της ομάδας πιθανότατα έχουν ήδη απειληθεί από τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Χαϊντάρι στο AFP προσθέτοντας ότι «εάν επιστρέψουν… ποιος ξέρει τι είδους τιμωρία θα λάβουν;»

Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούνται στενά, τα μέλη της αποστολής θα έχει ένα «μικρό παράθυρο ευκαιρίας» να ζητήσει άσυλο στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε. Από την πλευρά της η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε ανάρτησή της δήλωσε «παρακαλώ, προστατέψτε αυτές τις νεαρές γυναίκες». Μέχρι στιγμής η πρεσβεία του Ιράν στην Αυστραλία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.