menu
15 C
Chania
Δευτέρα, 9 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Θρίλερ για την τύχη της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την εκτέλεση των μελών της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν ζητούν φανατικοί μουσουλμάνοι καθώς οι αθλήτριες είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο της χώρας κατά την εναρκτήρια εκδήλωση ποδοσφαιρικού τουρνουά στην Αυστραλία, όπου συμμετείχαν στο Κύπελλο Ασίας.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, χιλιάδες πολίτες στην Αυστραλία ζήτησαν να τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο καθώς η μοίρα τους είναι δυσοίωνη σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν.

Φίλαθλοι έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η ιρανική αποστολή φώναζαν «σώστε τα κορίτσια μας» που αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Να σημειωθεί ότι τα κρατικά μέσα στο Ιράν χαρακτήρισαν τις αθλήτριες προδότριες σε καιρό πολέμου ζητώντας ανοιχτά τη θανατική ποινή για όλες όσες αθλήτριες αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο.

Ο Ζάκι Χαϊντάρι, ακτιβιστής της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε ότι οι αθλήτριες θα αντιμετωπίσουν ή, ακόμη και θάνατο εάν σταλούν στην πατρίδα τους.

«Μερικά από αυτά τα μέλη της ομάδας πιθανότατα έχουν ήδη απειληθεί από τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Χαϊντάρι στο AFP προσθέτοντας ότι «εάν επιστρέψουν… ποιος ξέρει τι είδους τιμωρία θα λάβουν;»

Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούνται στενά, τα μέλη της αποστολής θα έχει ένα «μικρό παράθυρο ευκαιρίας» να ζητήσει άσυλο στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε. Από την πλευρά της η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ σε ανάρτησή της δήλωσε «παρακαλώ, προστατέψτε αυτές τις νεαρές γυναίκες». Μέχρι στιγμής η πρεσβεία του Ιράν στην Αυστραλία δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum