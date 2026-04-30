Θρίλερ ανοιχτά της Κρήτης – Ισραηλινά πλοία αναχαίτισαν σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στιγμιότυπο από την αναχαίτιση πλοίου. Φωτ. news247- Printscreen/Instagram

Θρίλερ τα ξημερώματα της Πέμπτης ανοιχτά της Κρήτης. Σε κατάσταση πολιορκίας βρέθηκε ο διεθνής ανθρωπιστικός στόλος «Global Sumud Flotilla», ο οποίος επιχειρεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας. 

Οπως μετέδωσε το news247, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, με drones, τεχνολογία παρεμβολής επικοινωνιών και ένοπλες ομάδες τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με τους οργανωτές και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Στρατιωτικά ταχύπλοα που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ισραηλινά, με λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα, πλησίασαν τα πλοία μας και ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να πάνε στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να γονατίσουν», γνωστοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση η αποστολή βοήθειας του Διεθνούς Στόλου μέσα από τα κανάλια του Global Sumud Flotilla.

Η αποστολή, η οποία είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έγραψε ότι «οι Ισραηλινές στρατιωτικές βάρκες περικύκλωσαν τα σκάφη παράνομα σε διεθνή ύδατα και απείλησαν τους εθελοντές ότι θα τους απαγάγουν και θα κάνουν χρήση βίας».

Η επικοινωνία με 11 σκάφη χάθηκε και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 7 από τα 58 σκάφη της αποστολής είχαν καταληφθεί ανοικτά της Κρήτης.

Ο Γκουρ Τσάμπαρ, εκπρόσωπος της Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, χαρακτήρισε την κατάληψη των σκαφών ως «άμεση επίθεση σε αφοπλισμένα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα». Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο Al Jazeera από το Τορόντο, ο Τσάμπαρ δήλωσε ότι η επίθεση στη θάλασσα σημειώθηκε «εκατοντάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ», με τη αποστολή να «περιβάλλεται και να απειλείται με όπλα».

«Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτά τα ύδατα. Η κατάληψη αυτών των σκαφών ισοδυναμεί με παράνομη κράτηση – ενδεχομένως απαγωγή στη θάλασσα», είπε ο Τσάμπαρ.

«Είναι κρίσιμο να δράσουν όλες οι κυβερνήσεις τώρα. Κάθε κυβέρνηση έχει υποχρέωση να προστατεύσει τους πάνω από 400 πολίτες που βρίσκονται πάνω στα σκάφη και να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο. Η σιωπή σε αυτό το σημείο είναι απόλυτη συνέργεια».

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα ότι η αποστολή «σταμάτησε πριν πλησιάσει την περιοχή μας» και ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες έδρασαν με «αποφασιστικότητα» απέναντι σε μια ομάδα «παράλογων που αναζητούν προσοχή».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

