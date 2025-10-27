menu
Θρίαμβος Μιλέι στις εκλογές της Αργεντινής

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε τη σαρωτική νίκη της παράταξής του στις ενδιάμεσες εκλογές ως «σημείο καμπής» και δεσμεύτηκε να προχωρήσει στο «μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων». Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο Μιλέι απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες.

Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, η παράταξη La Libertad Avanza («Η Ελευθερία Προχωρά») εξασφαλίζει 40,7% έναντι 31,6% της περονιστικής αντιπολίτευσης, διαψεύδοντας πολλές δημοσκοπήσεις που προμήνυαν αμφίρροπη αναμέτρηση. Η παράταξη του Μιλέι αναμένεται να τριπλασιάσει σχεδόν την κοινοβουλευτική της δύναμη και με τη βοήθεια των συμμάχων της δεν θα επιτρέψει στην αντιπολίτευση να ξεπερνά τα βέτο του σε νόμους που ο πρόεδρος λέει πως θα απειλούσαν τη δημοσιονομική ισορροπία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιλέι, η παράταξη La Libertad Avanza θα αυξήσει τους βουλευτές της από 37 σε 101 (επί συνόλου 257) και τους γερουσιαστές της από έξι σε 20 (επί συνόλου 72).

Ο Χαβιέρ Μιλέι επιχείρησε πάντως να προσεγγίσει στελέχη της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «υπάρχουν δεκάδες βουλευτές και γερουσιαστές με τους οποίους μπορούμε να καταλήξουμε σε βασικές συμφωνίες» για μεταρρυθμίσεις.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή ήταν μια δοκιμασία για τον Μιλέι, καθώς θα έκριναν εάν στο δεύτερο μισό της θητείας του θα μπορούσε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της ελεύθερης αγοράς και την πολιτική σκληρής λιτότητας. Η προεδρική παράταξη κατάφερε να αυξήσει την δύναμή της στο Κογκρέσο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μιλέι και εξασφαλίζοντας την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα υποσχέθηκε μεγάλο πακέτο «διάσωσης» της οικονομίας της Αργεντινής αλλά απείλησε να υπαναχωρήσει σε περίπτωση εκλογικού πλήγματος για τον ομόλογό του.

Δ.Π.

