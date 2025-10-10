Θρίαμβος για την Ελληνική Πυγμαχία – Για μία ακόμα φορά στην κορυφή της Ευρώπης

Ολοκληρώθηκε στην Οστράβα της Τσεχίας το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας U19, με την Εθνική μας Ομάδα να επιστρέφει με έναν απολογισμό που συνδυάζει θρίαμβο αλλά και ιδιαίτερη συγκίνηση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας «το χρυσό μετάλλιο του Γιάννη Πουμπουρίδη, τα χάλκινα του Πέτρου Κωνσταντινούδη και του Μανώλη Φωτιάδη, καθώς και οι 2 πέμπτες θέσεις του Γιώργου Κωστούρου και του Διονύση Στρούμπη, συνθέτουν μια εικόνα συλλογικής υπεροχής και σταθερής ανοδικής πορείας. Η Εθνική μας Ομάδα επέβαλε την παρουσία της με δυναμισμό, ωριμότητα και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, κερδίζοντας την καθολική αναγνώριση της ευρωπαϊκής πυγμαχικής κοινότητας.

Η κορυφαία στιγμή για την Ελληνική Πυγμαχία στο Πανευρωπαϊκό αυτό Πρωτάθλημα ήρθε από τον Γιάννη Πουμπουρίδη, ο οποίος με αδιαμφισβήτητη κυριαρχία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 85kg. Με τεχνική υπεροχή και ψυχή πρωταθλητή, επικράτησε όλων των αντιπάλων του με χαρακτηριστική ευκολία, αποδεικνύοντας πως είναι ο κορυφαίος της κατηγορίας του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η στιγμή της απονομής, με τη γαλανόλευκη να υψώνεται στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και τον Εθνικό Ύμνο να αντηχεί, υπήρξε κάτι περισσότερο από αθλητική δικαίωση, ήταν η φωνή μιας χώρας που, παρά τις δυσκολίες, ξέρει να αγωνίζεται και να νικά.

Ο Πέτρος Κωνσταντινούδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, μετά από τρεις επιβλητικές νίκες και έναν ημιτελικό που κρίθηκε οριακά – για πολλούς εις βάρος του. Εξίσου συγκινητικός ήταν ο Μανώλης Φωτιάδης, ο οποίος κατέθεσε ψυχή και σώμα στο ρινγκ, άλλα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διφορούμενης απόφασης. Ο διαιτητής αρχικά καταλόγισε ΚΟ εις βάρος του αντιπάλου του, ωστόσο στη συνέχεια, αναγνώρισε τον τελευταίο ως νικητή, με το αιτιολογικό ενός αντικανονικού χτυπήματος. Η Ελληνική Ομοσπονδία αντέδρασε θεσμικά, καταθέτοντας ένσταση και παρά την πλήρη τεκμηρίωση, η ένσταση απορρίφθηκε.

Οι πυγμάχοι μας που αγωνιστήκαν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Οστράβα είναι οι εξής:

48κ. Φαλάρα Σπυριδούλα

51κ. Γεωργοπούλου Μαρία

50κ. Μαυρομάτης Αλέξανδρος

60κ. Κωνσταντινίδης Πέτρος

65κ. Φωτιάδης Εμμανουήλ

70κ. Κοστούρος Γεώργιος

75κ. Τζαβάρας Γεράσιμος

80κ. Στρούμπης Διονύσιος

85κ. Πουμπουρίδης Ιωάννης

Την Ελληνική αποστολή συνόδευσαν οι Ομοσπονδιακοί προπονητές Αρτούρ Μικαελιάν και Κώστας Χαζαρίδης.

Δηλώσεις Άρτουρ Μικαελιάν, Ομοσπονδιακού Προπονητή

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Άρτουρ Μικαελιάν, αφού ευχαρίστησε όλη την Ελληνική αποστολή και ιδιαίτερα τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Χαζαρίδη και τον Γιώργο Γκαβέζο για την συμβολή τους, μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Το αποτέλεσμα στην Οστράβα είναι ιστορικό για την Ελληνική Πυγμαχία. Η Ελλάδα απέδειξε ότι διαθέτει ψυχή, ταλέντο και μέλλον. Είμαι περήφανος για όλα τα παιδιά, για τον αγώνα τους, για την ενότητα και το ήθος τους.

Η περίπτωση του Μανώλη Φωτιάδη αφήνει μια πικρή γεύση, ήταν μια καταφανής αδικία που πλήγωσε το άθλημα. Ωστόσο, για εμάς ο Μανώλης είναι νικητής. Το μετάλλιό του είναι χρυσό στις καρδιές μας και αποτελεί σύμβολο δύναμης και αντοχής απέναντι σε κάθε εμπόδιο.

Θέλω, επίσης, να τονίσω τη μεγάλη σημασία που είχε η παρουσία του Α’ Αντιπροέδρου της ΕΟΠ, Γιώργου Αποστολόπουλου, και του Χάρη Μαριόλη, οι οποίοι στάθηκαν διαρκώς στο πλευρό της αποστολής. Η στήριξή τους ήταν ουσιαστική, ήταν σπουδαία, τόσο μέσα στις κρίσιμες διαδικασίες της διοργάνωσης όσο και στο ηθικό των αθλητών μας. Η παρουσία τους ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας και ενότητας που χρειάζεται κάθε εθνική ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο.

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, των αθλητών, των συλλόγων, των οικογενειών, των συνεργατών μου, αλλά και της Διοίκησης που παρέχει το όραμα και τα μέσα. Αυτό που πετύχαμε στην Οστράβα είναι μόνο η αρχή. Το μέλλον της ελληνικής πυγμαχίας είναι μπροστά μας γεμάτο υποσχέσεις.»»