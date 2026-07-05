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Κυριακή, 5 Ιουλίου, 2026
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Θλίψη στον Δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης – Έφυγε η Μαρία Αντωνογιαννάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης η είδηση του θανάτου της 45χρονης Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, το θλιβερό συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αη Γιάννη Κνωσού ενώ η 45χρονη κατέβαινε από το όχημα της.

Πριν προλάβει να βγει από το αυτοκίνητο έχασε τις αισθήσεις της. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες και τον γιατρό να προσπαθούν να την επαναφέρουν.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η Μαρία δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της, τους φίλους και τους συναδέλφους της.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να αποκλειστούν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο έχουν συλλέξει βιντεοληπτικο υλικό από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν την 45χρονη να μεταφέρει σακούλες, πιθανότατα ψώνια, και χάνει τις αισθήσεις της.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εργαζόταν στον Όμιλο του ΚΡΗΤΗ TV, υπηρετώντας το λειτούργημα του δημοσιογράφου με ήθος, ακεραιότητα και με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

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