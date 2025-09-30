Θλίψη στο ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια της Τασούλας Ζαχαριουδάκη γνωστοποίησε το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης.

Όπως αναφέρεται σχετικά:

«Με απέραντη θλίψη αποχαιρετούμε τη φίλη και συνάδελφό μας, την αρχιτέκτονα μηχανικό Τασούλα Ζαχαριουδάκη, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Η Τασούλα δεν ήταν μόνο μια καταξιωμένη επιστήμονας, ενεργό μέλος του ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, αλλά και μια επαγγελματίας με ήθος, συνέπεια και πραγματική αγάπη για το έργο της. Ξεχώριζε για τη ζωντάνια και το χιούμορ της, που μετέτρεπαν κάθε συνεργασία σε μια όμορφη και δημιουργική εμπειρία.Με την ειλικρίνεια, τη συναδελφικότητα και τον ξεχωριστό της χαρακτήρα, άφησε το δικό της αποτύπωμα όχι μόνο στην εργασία της αλλά και στις καρδιές όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν. Θα τη θυμόμαστε για το χαμόγελο, τη θερμή παρουσία και την αφοσίωσή της, που έκαναν πιο φωτεινή και πιο όμορφη την καθημερινότητα γύρω της.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μας φίλη και συνάδελφε».