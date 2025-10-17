Θλίψη στο Σωματείο ΣΕΕΜΟ Χανίων

Το Σωματείο ΣΕΕΜΟ Χανίων εκφράζει μέσω σχετικής συλλυπητήριας ανακοίνωσης «τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του αγαπητού μας συναδέλφου Δημήτρη Θυμιανού. Ο Δημήτρης υπήρξε συνάδελφος με ήθος, αφοσίωση και μεράκι για την εργασία του. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινότητά μας. Θα θυμόμαστε πάντα την ευγένεια, το χαμόγελό του, τη συναδελφική του στάση και την έμπρακτη υποστήριξη προς όλους μας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους οικείους του και όσους τον αγάπησαν. Ευχόμαστε να βρουν παρηγοριά στο σεβασμό και την εκτίμηση που ένιωθαν όλοι για τον Δημήτρη.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή ανάμεσά μας.

Με σεβασμό,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΕΜΟ Χανίων».